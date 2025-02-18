ВС РФ имеют успехи на Донбассе: продвинулись в Андреевке и еще вблизи 2 сел, — DeepState (карта)

В Генеральном штабе не комментировали продвижение россиян, однако рассказали о ситуации на фронте в целом и на Новопавловском и Покровском направлениях в частности.

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Россияне атакуют Донецкую область и имеют успехи возле трех населенных пунктов Донецкой области. В частности, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись вблизи Улаклов, Бурлацкого и Андреевки. Об этом стало известно из традиционной ежедневной сводки аналитиков проекта DeepState 18 февраля. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.

В частности, оккупанты продвинулись вблизи село Улаклы Волновахского района.

Ситуация вблизи села Улаклы Фото: DeepStateMAP

Кроме этого, осинтеры сообщают о продолжении российского наступления вблизи поселка Бурлацкое Волновахского района.

Ситуация вблизи Бурлацкого

Также враг продвинулся вблизи Андреевки.

Фото: DeepStateMAP

Продвижение российских войск: реакция Генштаба: реакция Генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. В частности, враг нанес по украинским позициям и населенным пунктам один ракетный и 71 авиационный удар с использованием двух ракет и 99 управляемых авиационных бомб, запустил 2923 дрона-камикадзе. Также россияне осуществили около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.

Также Вооруженные силы Украины отбили на Новопавловском направлении 23 атаки, в частности в районе Бурлацкого. На Покровском направлении военные остановили 55 российских штурмов, в том числе в районах Андреевки и Дачного.

Напомним, аналитики проекта DeepState о продвижении в Андреевке сообщали также 9 февраля. Тогда враг также имел успех возле Запорожья и Зеленовки.

Добавим, что армия РФ 17 февраля оккупировала село Серебряное в Донецкой области. Также противник продвинулся вблизи населенных пунктов Дачное, Новоселки и Улаклы Донецкой области и возле села Фиголевская Харьковской области. Тогда Генеральный штаб никак не комментировал оккупацию населенного пункта.