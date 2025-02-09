ВС РФ имеют успехи в Донецкой области: продвинулись в Андреевке и еще возле двух сел, — DeepState (карта)

Российская армия продолжает продвигаться в Донецкой области: там враг имел успехи в Андреевке, возле Запорожья и Зеленовки. Такие действия свидетельствуют о продолжении наступления в Донецкой области, о котором писали аналитики.

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Россияне продвигаются в Донецкой области и имеют успехи у трех населенных пунктов. ВС РФ продвинулись возле Запорожья и Зеленовки, также в селе Андреевка. Об этом стало известно из традиционной ежедневной сводки аналитиков проекта DeepState ночью на 9 февраля.

"Враг продвинулся возле Запорожья, Зеленовки и в Андреевке", — говорится в сводке.

Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту проекта. Там можно увидеть направление движения российской армии из Андреевки, о ситуации в которой ранее сообщали аналитики. Тогда речь шла о том, что враг все больше сосредотачивает внимание на Андреевке.

"Севернее Андреевки россияне осуществляют давление на позиции Сил обороны из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка", — говорилось в сводке за 2 февраля.

Скриншот карты DeepState | Продвижение в Андреевке

К югу от Андреевки, возле села Зеленовка, противник также продолжает наступать в северном направлении. Постепенно продвигаются россияне также севернее, от Серебряного в направлении села Запорожье, как можно увидеть на обновленной онлайн-карте проекта.

Скриншот карты DeepState | Продвижение возле Зеленовки

Скриншот карты DeepState | Продвижение возле Запорожья

Также ранее стало известно, что россияне готовятся к многомесячной наступательной на Харьковщине. Аналитики Института изучения войны проанализировали, что российская армия начала расширение своего выступления к северу от Купянска. Еще на это указывает то, что ВС РФ начали чаще применять механизированные атаки на этом направлении. Об этом Фокусу стало известно 1 февраля.

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении россиян в Донецкой области. Тогда речь шла о том, что там врагу удалось продвинуться еще на нескольких отрезках, в частности в Часовом Яру, возле Серебряного, Новоандреевки и Надиевки. Об этом стало известно из сводки 4 февраля.

Также ранее стало известно о ситуации в Часовом Яру в Донецкой области, где враг также продолжает продвигаться. Здесь российская армия пытается накапливать усилия и увеличить свой наступательный потенциал. Там происходят постоянные атаки россиян, в частности отрядов "Ахмат".