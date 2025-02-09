ЗС РФ мають успіхи на Донеччині: просунулися в Андріївці та ще біля двох сіл, – DeepState (мапа)

Російська армія продовжує просуватися на Донеччині: там ворог мав успіхи в Андріївці, біля Запоріжжя та Зеленівки. Такі дії свідчать про продовження наступу у Донецькій області, про який писали аналітики.

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Росіяни просуваються на Донеччині і мають успіхи біля трьох населених пунктів. ЗС РФ просунулися біля Запоріжжя та Зеленівки, також у селі Андріївка. Про це стало відомо із традиційного щоденного зведення аналітиків проєкту DeepState уночі на 9 лютого.

"Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці", – йдеться у зведенні.

Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу проєкту. Там можна побачити напрямок руху російської армії з Андріївки, про ситуацію в якій раніше повідомляли аналітики. Тоді йшлося про те, що ворог все більше зосереджує увагу на Андріївці.

"Північніше від Андріївки росіяни здійснюють тиск на позиції Сил оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка", – йшлося у зведенні за 2 лютого.

Скріншот мапи DeepState | Просування в Андріївці

На південь від Андріївки, біля села Зеленівка, противник також продовжує наступати у північному напрямку. Поступово просуваються росіяни також північніше, від Срібного у напрямку села Запоріжжя, як можна побачити на оновленій онлайн-мапі проєкту.

Скріншот мапи DeepState | Просування біля Зеленівки

Скріншот мапи DeepState | Просування біля Запоріжжя

Також раніше стало відомо, що росіяни готуються до багатомісячної наступальної на Харківщині. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, що російська армія почала розширення свого виступу на північ від Куп’янська. Ще на це вказує те, що ЗС РФ почали частіше застосовувати механізовані атаки на цьому напрямку. Про це Фокусу стало відомо 1 лютого.

Раніше аналітики DeepState повідомляли про просування росіян на Донеччині. Тоді йшлося про те, що там ворогу вдалося просунутися ще на кількох відтинках, зокрема у Часовому Яру, біля Срібного, Новоандріївки та Надіївки. Про це стало відомо зі зведення 4 лютого.

Також раніше стало відомо про ситуацію у Часовому Яру на Донеччині, де ворог також продовжує просуватися. Тут російська армія намагається накопичувати зусилля та збільшити свій наступальний потенціал. Там відбуваються постійні атаки росіян, зокрема загонів "Ахмат".