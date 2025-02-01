ЗС РФ готові розпочати багатомісячну наступальну кампанію на Харківщині, – ISW (карта)

Аналітики зазначають, що росіяни застосовують на Куп’янському напрямку механізовані атаки: це вказує, що він стає пріоритетним, адже командування РФ "історично виділило бронетехніку" на головні напрямки фронту.

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Російська армія почала розширення свого виступу на північ від Куп’янська в межах довгострокової наступальної кампанії. Після відносного тривалого затишшя у вересні 2024 року РФ почала завдавати механізованих ударів на цьому напрямку, що свідчить про те, що він стає для росіян пріоритетним. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни 31 січня, повідомляє Фокус.

"Російські війська розширюють свій виступ на північ від Куп’янська в межах довгострокових оперативних зусиль з відтіснення українських військ зі східного (лівого) берега річки Оскіл", – йдеться у зведенні.

Про зміну пріоритетів російського командування також свідчить те, що воно виділило велику кількість бронетехніки, яку спрямували на головні напрямки на фронті. Такої техніки на Куп’янському напрямку стало більше, що й дозволяє росіянам посилювати механізовані атаки.

"Російське військове командування історично виділило бронетехніку на пріоритетні напрямки фронту, а активізація механізованих дій може свідчити про те, що Куп’янський напрямок стає пріоритетним", – зазначають аналітики ISW.

До таких висновків фахівці Інституту вивчення війни дійшли на основі аналізу ворожих наступальних атак, що відбувалися на цьому напрямку. Зокрема, у зведенні йдеться про те, що тільки з 22 січня українські військові відбили чотири атаки механізованого типу. Такі атаки частіше почали відбуватися ще з жовтня, як проаналізували аналітики.

DeepState | скріншот мапи

Варто зазначити, що армія РФ нещодавно активізувала наступальні дії на північ від Куп’янська, зокрема у районі Дворічної. Цей населений пункт росіяни вже раніше захоплювали – у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, однак невдовзі ЗСУ звільнили селище. Дворічна регулярно зазнає ворожих атак – відомо, що в місті зруйнована місцева адміністрація, житлова забудова та інфраструктура.

Зазначимо, що росіяни вже заявляли раніше про те, що "звільнили" Дворічну. Однак голова Харківської ОВА спростував цю інформацію та заявив про продовження важких боїв станом на 28 сіня.

Також стало відомо, що росіяни окупували селище Новомлинськ у Куп’янському районі Харківщини. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState увечері 31 січня.