У РФ заявили про окупацію селища Дворічна в Харківській області: що кажуть в ОВА

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов встиг привітати командування окупантів за "взяття" Дворічної. Голова Харківської ОВА тим часом каже про продовження важких боїв за селище.

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Міністерство оборони Росії відзвітувало про захоплення селища Дворічна Куп'янського району Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу 28 січня спростував ці дані.

За відомостями російської сторони, бійці західного угруповання ЗС РФ нібито контролюють населений пункт у Харківській області.

Синєгубов каже, що всі ці заяви про захоплення селища Дворічна не правдиві

"Звільнивши Дворічну, ЗС РФ зайняли перший великий пункт на правобережжі Оскола. Це плацдарм для просування в бік Вовчанського району", — заявив агентству ТАСС представник окупаційної адміністрації Віталій Ганчев.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов встиг привітати командування й особовий склад 25-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської Червонопрапорної бригади імені Латиських стрільців за "успішне виконання бойових завдань" у Дворічній.

Тим часом Синєгубов каже, що всі ці заяви про захоплення селища Дворічна не правдиві. У селищі зараз тривають бойові дії.

"Куп'янський і Борівський напрямки — найважчі. Ведуться активні бойові дії на території населеного пункту Дворічна, збільшується територія бойових дій", — підкреслив глава ОВА.

За словами Синєгубова, це вже не перша подібна заява окупантів. Такі речі озвучуються виключно в пропагандистських цілях і з дійсністю розходяться.

Евакуація цивільних із найнебезпечніших районів, як оцінив чиновник, відбувається значно повільніше, ніж хотілося б. За добу в середньому вдається вивезти близько 50 осіб.

Британська розвідка раніше вказувала на розвиток наступу росіян на Куп'янськ. Армія РФ розширює плацдарм на західному березі Оскола.

Фокус писав 25 січня про атаку окупантів по Харкову дронами "Блискавка". У трьох районах міста зафіксували прильоти.