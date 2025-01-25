У Харкові зафіксовано прильоти по трьох районах: що постраждало під час атаки РФ

Унаслідок удару в Харкові в різних районах можуть бути проблеми з електрикою та водопостачанням.

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25 січня ворожі сили атакували Харків дронами "Молнія", повідомляється про прильоти у трьох районах міста. Про це повідомляє NV.

Як повідомив мер Терехов, сьогодні в Шевченківському районі Харкова внаслідок прильоту було пошкоджено сім авто, однак інформації про постраждалих не надходило. При цьому, Повітряні сили ЗСУ раніше встигли попередити про цілі над містом і ймовірну роботу ППО.

Після атаки Терехов повідомив про удар дронами по Холодногірському району міста, а пізніше стало відомо про приліт по Шевченківському району, можливо, дроном "Блискавка". Попередньо, можуть бути постраждалі люди. Також, як повідомив Терехов, на місці прильоту виникла пожежа. Третій удар припав на Київський район Харкова.

Унаслідок атаки в деяких районах можуть бути проблеми з електро- і водопостачанням. Мер Терехов також попередив про можливі повторні удари по місту.

Після прильоту Суспільне, що безпілотник влучив по адмінбудівлі. Водночас голова ОВА Синєгубов сказав, що постраждалих унаслідок удару по двох районах Харкова немає.

Варто зазначити, що ударний БПЛА Блискавка — це боєприпас, трохи менший за БПЛА шахед, проте більший за звичайний стандартний за розмірами дрон. Дешевий БПЛА примітивної конструкції, він може нести від 3 до 5 кг вибухівки (проти 50 кг у шахеда).

Раніше ми писали, що дружина загиблого на фронті лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського Катерина показувала кадри захисних укріплень у Харківській області. Судячи з відео, "зуби дракона" просто звалили в одну купу, а солдати ховалися у виритих ними ямах.