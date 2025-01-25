В Харькове зафиксированы прилеты по трем районам: что пострадало в ходе атаки РФ

В результате удара в Харькове в разных районах могут быть проблемы с электричеством и водоснабжением.

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25 января вражеские силы атаковали Харьков дронами ʼМолнияʼ, сообщается о прилетах в трех районах города. Об этом сообщает NV.

Как сообщил мэр Терехов, сегодня в Шевченковском районе Харькова в результате прилета были повреждены семь авто, однако информации о пострадавших не поступало. При этом, Воздушные силы ВСУ ранее успели предупредить о целях над городом и вероятной работе ПВО.

После атаки Терехов сообщил об ударе дронами по Холодногорскому району города, а позже стало известно о прилете по Шевченковскому району, возможно, дроном "Молния". Предварительно, могут быть пострадавшие люди. Также, как сообщил Терехов, на месте прилета возник пожар. Третий удар пришёлся по Киевскому району Харькова.

В результате атаки в некоторых районах могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Мэр Терехов также предупредил о возможных повторных ударах по городу.

После прилета Суспільне, что беспилотник попал по админзданию. В то же время, Глава ОВА Синегубов сказал, что пострадавших в результате удара по двум районам Харькова нет.

Стоит отметить, сто ударный БПЛА Молния — это боеприпас, немного меньше БПЛА шахед, однако больше обычного стандартного по размерам дрона. Дешевый БПЛА примитивной конструкции, он может нести от 3 до 5 кг взрывчатки(против 50 кг у шахеда).

Ранее мы писали, что супруга погибшего на фронте лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского Екатерина показывала кадры защитных укреплений в Харьковской области. Судя по видео, "зубы дракона" просто свалили в одну кучу, а солдаты прятались в вырытых ими ямах.