Арест генерала Галушкина: жена погибшего бойца показала видео укреплений на Харьковщине во время прорыва РФ

На обнародованных кадрах видно, что на указанном участке фронта укреплений, как таковых, нет, "зубы дракона" свалены в кучу, а бойцы прячутся в ямах, которые сами для себя оборудовали.

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Жена погибшего в войне против российских оккупантов лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского Екатерина Коханивская опубликовала видео, на котором ее муж показал, какими были укрепления в Харьковской области, когда ВС РФ прорвали оборону ВСУ там в мае 2024 года. Видео она опубликовала в своем "Фейсбуке".

"Это видео Николай Коханивский снимал 16 мая 2024 года для истории, через 5 дней после прорыва границы р*шистами на Харьковщине, но просил меня не публиковать. Сейчас оперативная обстановка уже изменилась, и с разрешения собратьев можно обнародовать видео", — написала Екатерина Коханивская.

Также она добавила, что в 2022 году генерал Галушкин, тогда еще будучи руководителем ТРО, пытался приказом ликвидировать ДФТГ 25 "ОУН".

"И только благодаря действиям и авторитету Степан Хмара, Виктор Шишкин и Виктор Жердицкий, которые подали в суд, Галушкин быстренько отменил свой приказ и восстановил наше подразделение", — рассказала она.

На обнародованных кадрах видно, что на указанном участке фронта в районе Липцев на Харьковщине укреплений, как таковых, нет, "зубы дракона" свалены в кучу, а бойцы прячутся в ямах, которые сами для себя оборудовали.

10 июня стало известно, что на Харьковском направлении возле Волчанска погиб командир добровольческого батальона "ОУН" Николай Коханивский. Ему было 53 года.

Напомним, что после задержания генералов за прорыв РФ на Харьковщине аналитики DeepState стали требовать расследовать другие случаи прорывов украинской обороны, в которых тоже обвиняют высшее командование.

21 января, в Печерском районном суде г. Киева состоялось первое заседание по делу генерал-лейтенанта Артура Горбенко, который руководил обороной Харьковщины во время майского наступления российской армии 2024 года.