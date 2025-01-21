Сегодня в Киеве начнется суд над генералом Артуром Горбенко: общество требует справедливости, — СМИ

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Во вторник, 21 января, в Печерском районном суде г. Киева состоится первое заседание по делу генерал-лейтенанта Артура Горбенко. Опытный военный, руководивший обороной Харьковщины во время майского наступления российской армии в 2024 году, теперь вынужден защищаться от обвинений в халатность, передает Апостроф.

Как рассказывается в материале, Артур Горбенко – генерал с 37-летним опытом военной службы, прошедший путь от командира взвода до комбрига. В мае 2022 года он возглавил 125 отдельную бригаду территориальной обороны, которая отличилась в боях за Слобожанщину, Бахмут, Кременную и другие горячие точки. Его подчиненные неоднократно демонстрировали героизм на поле боя, за что более 300 военнослужащих бригады были награждены государственными наградами, рассказывает Апостроф.

Однако майское наступление 2024 года стало серьезным испытанием для бригады. Подразделения Горбенко держали чрезвычайно широкую линию обороны в Харьковской области, имея всего 6–8 бойцов на километр. Противник совершил массированное наступление при поддержке артиллерии, авиации и ракетных ударов.

Следствие утверждает, что генерал допустил ошибку, в частности, не обеспечил надлежащую организацию обороны, не использовал резервы бригады и не организовал взаимодействие с другими подразделениями. Однако сам Горбенко и его защита отмечают: все решения принимались в рамках реальных возможностей, а главным приоритетом было сохранение жизни бойцов и удержание позиций настолько долго, насколько это было возможно.

"Удержать фронт в таких условиях – когда на километр линии обороны приходится всего несколько бойцов – это физически невозможно. Мы сделали максимум с тем, что имели", – заявил генерал Артур Горбенко в интервью.

Дело Горбенко уже вызвало широкий общественный резонанс. Многие военные и общественные деятели выразили поддержку генералу, отмечая его заслуги перед Украиной и сложности тех условий, в которых пришлось действовать его подразделениям.

"Вместо поддержки и знаков отличия мы видим давление и обвинения. Генерал Горбенко не заслуживает такого отношения. Его действия спасли десятки, если не сотни жизней", – прокомментировал ситуацию один из его бывших подчиненных.

Ожидается, что первое заседание суда начнется в 11.00 в Печерском районном суде г. Киева. Защита будет настаивать на учете всех обстоятельств событий, а также на героизме, который проявили генерал и его подчиненные в мае 2024 года, передает издание.