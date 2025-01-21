Сьогодні в Києві розпочнеться суд над генералом Артуром Горбенком: суспільство вимагає справедливості, — ЗМІ

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У вівторок, 21 січня, у Печерському районному суді м. Києва відбудеться перше засідання у справі генерал-лейтенанта Артура Горбенка. Досвідчений військовий, який керував обороною Харківщини під час травневого наступу російської армії 2024 року, тепер змушений захищатися від звинувачень у недбалості, передає Апостроф.

Як розповідається в матеріалі, Артур Горбенко — генерал із 37-річним досвідом військової служби, який пройшов шлях від командира взводу до комбрига. У травні 2022 року він очолив 125 окрему бригаду територіальної оборони, яка відзначилася в боях за Слобожанщину, Бахмут, Кремінну та інші гарячі точки. Його підлеглі неодноразово демонстрували героїзм на полі бою, за що понад 300 військовослужбовців бригади було нагороджено державними нагородами, розповідає Апостроф.

Однак травневий наступ 2024 року став серйозним випробуванням для бригади. Підрозділи Горбенка тримали надзвичайно широку лінію оборони в Харківській області, маючи всього 6-8 бійців на кілометр. Противник здійснив масований наступ за підтримки артилерії, авіації та ракетних ударів.

Слідство стверджує, що генерал припустився помилки, зокрема, не забезпечив належну організацію оборони, не використав резерви бригади і не організував взаємодію з іншими підрозділами. Однак сам Горбенко та його захист наголошують: усі рішення ухвалювали в межах реальних можливостей, а головним пріоритетом було збереження життя бійців та утримання позицій настільки довго, наскільки це було можливо.

"Утримати фронт у таких умовах — коли на кілометр лінії оборони припадає всього кілька бійців — це фізично неможливо. Ми зробили максимум із тим, що мали", — заявив генерал Артур Горбенко в інтерв'ю.

Справа Горбенка вже викликала широкий суспільний резонанс. Багато військових і громадських діячів висловили підтримку генералу, наголошуючи на його заслугах перед Україною та складнощах тих умов, у яких довелося діяти його підрозділам.

"Замість підтримки і відзнак ми бачимо тиск і звинувачення. Генерал Горбенко не заслуговує на таке ставлення. Його дії врятували десятки, якщо не сотні життів", — прокоментував ситуацію один із його колишніх підлеглих.

Очікується, що перше засідання суду розпочнеться об 11.00 у Печерському районному суді м. Києва. Захист наполягатиме на врахуванні всіх обставин подій, а також на героїзмі, який проявили генерал і його підлеглі в травні 2024 року, передає видання.