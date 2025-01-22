Задержание генералов за прорыв РФ на Харьковщине: DeepState требуют расследовать другие случаи

Бетонных блиндажей на границе не было ни одного, как и ни одного полностью зашитого деревом окопа, но пехота 125-й бригады сделала все, что было в их силах перед превосходящим противником. Зато командование на предупреждения бойцов не реагировало, говорят в DeepState.

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На днях ГБР и СБУ сообщила о подозрении двум генералам и полковнику, бездействие которых привело к захвату россиянами части Харьковской области и потере Украиной личного состава и вооружения. Речь идет об экс-комбриге 125 бригады ТрО и командире 415 ОСБ. Аналитики проекта DeepState проанализировали ситуацию с прорывом обороны ВСУ на Харьковщине и высказали свое мнение относительно задержания генералов.

В DeepState говорят, что после прорыва оккупантов в Харьковскую область они прежде всего начали изучать качество и наличие фортификационных укреплений. Это всколыхнуло общество и вызвало обсуждение этой проблематики, а СМИ начали распространять свои расследования по подготовке инженерно-фортификационных сооружений в регионе. Также было создано Верховной Радой ВСК "по фортификациям", которая "умерла еще при рождении".

"По ИФС: со слов бойцов, на нуле минировать было трудно, потому что враг мониторил границу. Часть окопов позасыпалась и не была обшита деревом. Да, есть немало бетонных ДОТов, но они не засыпаны и не закрыты. Бетонных блиндажей в тех же Лукьянцах не было ни одного. Ни одного полностью зашитого деревом окопа также не было. Хотя бойцы провели своими силами дообустройство, начав обшивать деревом", — писали тогда аналитики DeepState.

Прорыв обороны на Харьковщине, Очеретино и в Торецке

Аналитики отметили, что перед наступлением ВС РФ начали активно занимать серую зону — окапываться, создавая целые РОПы. Украинские бойцы сразу начали сообщать руководству бригады, что с этим надо что-то делать, ведь нельзя давать врагу наращивать силы.

10 мая началось наступление врага. Первые атаки бойцам 125-й частично удалось отбить. Но в районе населенного пункта Стрелечья стоял один из 400-х стрелковых батальонов, который был вынужден покидать позиции из-за превосходства врага в живой силе и не почувствовав поддержки соседних сил. 11 мая ВС РФ пошли на Лукьянке, на поддержку к ТрО подошли бойцы ГУР, сопротивление стало более эффективным, хотя из-за превосходства врага и фактического окружения позиций в самом селе, Силам Обороны пришлось отойти из него. В это время другой батальон 125-й отбивал атаки в районе Зеленого. Данный факт стал известен лишь впоследствии, а сначала считалось, что село потеряно.

"Действительно были факты ухода определенных частей — ОСБ и резервных рот, которые на бумаге были БГ, а по сути наполнены ограниченно годными и пенсионерами. В то же время основные силы 125-й ОБр ТрО продолжают сопротивление. Бойцы продержались и дождались подхода резервных подразделений, не дав обвалить фронт. Мы не говорим сейчас о бригадном управлении, пусть им занимаются в ОТУ, но пехота 125-й сделала все, что было в их силах перед превосходящим противником. Стоит отметить и другие подразделения, которые с колес вошли в битву и помогли удержаться", — писали тогда в DeepState.

Прорыв ВС РФ украинской обороны в Харьковской области

В отношении арестованных генералов аналитики выразили надежду, что рассмотрение дела будет справедливым и объективным, и суд оценит действия и принятые решения соответствующих командиров.

"Непосредственно бойцы, в частности, 125 бригады ТрО сдерживали врага максимально, прилагая все свои собственные усилия. Примером является село Зеленое, которое было удержано и сдерживало врага в наиболее активной фазе наступательных действий. Насколько было приоритетным располагать бойцов непосредственно на границе с РФ в таких селах как Стрелечья и Пыльное, где враг имел полную свободу действий — не ясно. Не увидел тогда этого и в то время командующий Объединенных Сил и ОСУВ "Хортица" Юрий Содоль. Странно, что он сейчас не фигурирует в данном расследовании, которое стало причиной не принятием ГБР заявления от Богданы Кротевича, заявляя, что действия Содоля рассмотрят в рамках данного уголовного производства", — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState отмечают, что в этом деле очень много вопросов, и они бы хотели видеть более объективное расследование этого дела со всеми фигурантами. и чтобы подобные процессы должны произойти, к примеру, с событиями вокруг Очеретино, Прогресса, Торецка и тому подобное.

Генералы на пенсии

В конце своей публикации аналитики DeepState вспомнили случай, где городской голова Львова Андрей Садовый поддержал генерала Горбенко.

"Генерал Артур Горбенко в 2022 году, будучи военным пенсионером, имел полное право оставаться в тылу. Вместо этого он возглавил новосозданную 125-ю бригаду и отправился на фронт", — написал он в своем "фейсбуке".

В DeepState говорят, что генералы на пенсии лучше бы оставались дома и давали дорогу современным боевым командирам.

"Хотим сказать — уважаемые генералы, если вы на пенсии, то оставайтесь, пожалуйста, там и не возвращайтесь в армию. Если у вас есть возможность уйти на пенсию — идите. Вокруг есть много молодых, современных командиров, которых стоит поддерживать, давать возможность расти и воспитывать будущих генералов, которые имеют боевой опыт. Тогда не возникнет необходимости вспоминать о "пенсии" и "опыте" в подобных случаях, потому что цена этого всего — жизни бойцов", — резюмировали в DeepState.

Напомним, что 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый был назначен на должность командующего ОТУВ "Харьков" вместо Юрия Галушкина.

21 января, в Печерском районном суде г. Киева состоялось первое заседание по делу генерал-лейтенанта Артура Горбенко, который руководил обороной Харьковщины во время майского наступления российской армии 2024 года