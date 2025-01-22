Затримання генералів за прорив РФ на Харківщині: DeepState вимагають розслідувати інші випадки

Бетонних бліндажів на кордоні не було жодного, як і жодного повністю зашитого деревом окопу, але піхота 125-ї бригади зробила все, що було в їх силах перед переважаючим противником. Натомість командування на попередження бійців не реагувало, кажуть в DeepState.

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Днями ДБР та СБУ повідомила про підозру двом генералам і полковнику, бездіяльність яких призвела до захоплення росіянами частини Харківської області і втрати Україною особового складу та озброєння. Йдеться про екскомбрига 125 бригади ТрО та командира 415 ОСБ. Аналітики проєкту DeepState проаналізували ситуацію з проривом оборони ЗСУ на Харківщині і висловили свою думку щодо затримання генералів.

В DeepState кажуть, що після прориву окупантів в Харківську область вони перш за все почали вивчати якість та наявність фортифікаційних укріплень. Це сколихнуло суспільство та викликало обговорення цієї проблематики, а ЗМІ почали поширювати свої розслідування щодо підготовки інженерно-фортифікаційних споруд в регіоні. Також було створено Верховною Радою ТСК "по фортифікаціях", яка "померла ще при народженні".

"По ІФС: зі слів бійців, на нулю мінувати було важко, бо ворог моніторив кордон. Частина окопів позасипалася і не була обшита деревом. Так, є чимало бетонних ДОТів, але вони не засипані і не закриті. Бетонних бліндажів в тих же Лук'янцях не було жодного. Жодного повністю зашитого деревом окопу також не було. Хоча бійці провели своїми силами дооблаштування, почавши обшивати деревом", — писали тоді аналітики DeepState.

Прорив оборони на Харківщині, Очеретиному і в Торецьку

Аналітики зауважили, що перед наступом ЗС РФ почали активно займати сіру зону — окопуватися, створюючи цілі РОПи. Українські бійці одразу почали повідомляти керівництво бригади, що з цим треба щось робити, адже не можна давати ворогу нарощувати сили.

10 травня розпочався наступ ворога. Перші атаки бійцям 125-ї частково вдалося відбити. Але в районі населеного пункту Стрілеча стояв один з 400-х стрілецьких батальйонів, який був змушений покидати позиції через перевагу ворога в живій силі та не відчувши підтримки сусідніх сил. 11 травня ЗС РФ пішли на Лук'янці, на підтримку до ТрО підійшли бійці ГУР, опір став більш ефективним, хоч через перевагу ворога і фактичне оточення позицій в самому селі, Силам Оборони довелося відійти з нього. В цей час інший батальйон 125-ї відбивав атаки в районі Зеленого. Даний факт став відомий лише згодом, а спочатку вважалося, що село втрачено.

"Дійсно були факти відходу певних частин — ОСБ та резервних рот, які на папері були БГ, а по суті наповнені обмежено придатними та пенсіонерами. В той же час основні сили 125-ї ОБр ТрО продовжують спротив. Бійці протрималися та дочекалися підходу резервних підрозділів, не давши обвалити фронт. Ми не говоримо зараз про бригадне управління, хай ним займаються в ОТУ, але піхота 125-ї зробила все, що було в їх силах перед переважаючим противником. Варто відзначити й інші підрозділи, які з коліс увійшли в битву та допомогли втриматися", — писали тоді в DeepState.

Прорив ЗС РФ української оборони в Харківській області

Щодо арештованих генералів аналітики висловили сподівання, що розгляд справи буде справедливим і об'єктивним, і суд оцінить дії та ухвалені рішення відповідних командирів.

"Безпосередньо бійці, зокрема, 125 бригади ТрО стримували ворога максимально, докладаючи всі свої власні зусилля. Прикладом є село Зелене, яке було втримано і стримувало ворога в найбільш активній фазі наступальних дій. Наскільки було пріоритетним розташовувати бійців безпосередньо на кордоні з РФ в таких селах як Стрілеча та Пильне, де ворог мав повну свободу дій — не ясно. Не побачив тоді цього і на той час командувач Об'єднаних Сил і ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль. Дивно, що він зараз не фігурує в даному розслідуванні, яке стало причиною не прийняттям ДБР заяви від Богдани Кротевича, заявляючи, що дії Содоля розглянуть в рамках даного кримінального провадження", — йдеться в повідомленні.

Аналітики DeepState зазначають, що у цій справі дуже багато питань, і вони б хотіли бачити більш об'єктивне розслідування цієї справи з усіма фігурантами. і щоб подібні процеси мають відбулися, до прикладу, з подіями навколо Очеретиного, Прогресу, Торецька тощо.

Генерали на пенсії

Наприкінці своєї публікації аналітики DeepState згадали випадок, де міський голова Львова Андрій Садовий підтримав генерала Горбенка.

"Генерал Артур Горбенко у 2022 році, будучи військовим пенсіонером, мав повне право залишатися в тилу. Натомість він очолив новостворену 125-ту бригаду та вирушив на фронт", — написав він у своєму "фейсбуку".

В DeepState кажуть, що генерали на пенсії краще б залишалися вдома і давали дорогу сучасним бойовим командирам.

"Хочемо сказати — шановні генерали, якщо ви на пенсії, то залишайтеся, будь ласка, там і не повертайтеся в армію. Якщо у вас є можливість піти на пенсію — йдіть. Навколо є багато молодих, сучасних командирів, яких варто підтримувати, давати можливість зростати і виховувати майбутніх генералів, які мають бойовий досвід. Тоді не виникне необхідності згадувати про "пенсію" і "досвід" у подібних випадках, бо ціна цього всього — життя бійців", — резюмували у DeepState.

Нагадаємо, що 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого було призначено на посаду командувача ОТУВ "Харків" замість Юрія Галушкіна.

21 січня, у Печерському районному суді м. Києва відбулося перше засідання у справі генерал-лейтенанта Артура Горбенка, який керував обороною Харківщини під час травневого наступу російської армії 2024 рок