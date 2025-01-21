Невдала оборона Харківщини: що відомо про затриманого бригадного генерала Галушкіна

За даними слідства, бездіяльність генералів, серед яких колишній командувач ОТУВ "Харків", призвела до захоплення частини Харківської області і втрати особового складу та озброєння.

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У понеділок, 20 січня, ДБР і СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу російських військ у травні 2024 року. За даними "Української правди", серед затриманих — екскомандувач оперативно-тактичного угруповання військ "Харків", бригадний генерал Юрій Галушкін.

За даними слідства, колишні командири своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам РФ захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також їх дії призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

У ДБР зазначили, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 обр ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям. У його розпорядженні були підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Зрештою він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами.

Йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Юрій Галушкін: що про нього відомо

Юрію Галушкіну 53 роки. Він родом з міста Хорол, що на Полтавщині. Повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

У 2001-2002 роках був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові.

З 2014 року брав участь в АТО на території Донецької і Луганської областей.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року — заступника головного інспектора.

У грудні 2020 року указом Президента йому було присвоєно звання бригадного генерала.

Володимир Зеленський 1 січня 2022 року призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Фото: Офіс президента

1 січня 2022 року Володимир Зеленський призначив його командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. У травні цього ж року був звільнений з посади і призначений заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

3 квітня 2024 року бригадний генерал Галушкін призначений командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".

Нагадаємо, 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого було призначено на посаду командувача ОТУВ "Харків" замість Юрія Галушкіна.