Провалили оборону Харківщини у 2024 році: затримали двох генералів, у ЗМІ назвали імена (фото)

За даними слідства, бездіяльність військових дозволила російській армії захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Противник зміг просунутися на 10 км в глибину оборонної смуги.

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Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ двох генералів та полковника, які не забезпечили належний захист Харківської області під час наступу росіян у травні 2024 року. Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 20 січня.

Серед затриманих — бригадний генерал, який командував оперативно-тактичним угрупованням "Харків", генерал-лейтенант, що керував 125-ю окремою бригадою Територіальної оборони, та полковник, який очолював 415-й батальйон цієї бригади.

Розслідування встановило, що посадовці не організували належну підготовку оборонних рубежів у прикордонних районах Харківщини та втратили контроль над бойовими діями під час повторного наступу російських військ на обласний центр.

Крім того, за даними слідства, вони порушили вимоги бойових статутів під час укріплення оборонних позицій у зоні відповідальності. У ході бою вони не застосували всі доступні засоби для стримування і відбиття агресора, що призвело до втрати частини території східного регіону, де досі тривають інтенсивні бої.

У ДБР зазначили, що ці дії дозволили військам РФ захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.

"Противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели експертизи, які підтвердили факти недбалості та злочинних дій фігурантів.

На основі зібраних доказів затриманим буде повідомлено про підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425);

організація самовільного залишення поля бою (ст. 429).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.

За даними "Української правди", затримані бригадний генерал Юрій Галушкін, генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковника Ілля Лапін.

Нагадаємо, 16 січня ДБР повідомило про підозру колишньому командиру бригади ТРО, який забезпечив виплати своїй дружині у сумі понад 922 тисяч гривень за фіктивну участь у бойових діях.

8 січня ДБР затримало командира однієї з рот 155 бригади "Анна Київська", який пішов у СЗЧ і підбурив на це своїх бійців.