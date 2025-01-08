Скандал із СЗЧ у 155 бригаді "Анна Київська": ДБР затримало командира однієї з рот (фото)

У ДБР стверджують, що військовий не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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У середу, 8 січня, Державне бюро розслідувань заявило про затримання спільно з СБУ командира роти 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська". За даними ДБР, він не лише сам пішов у СЗЧ, але й підбурив до цього своїх бійців.

Слідство встановило, що наприкінці минулого року старший лейтенант проігнорував наказ передати очолювану ним роту в оперативне підпорядкування іншому підрозділу. Натомість він наказав бійцям залишити позиції без зброї, після чого самовільно покинув місце служби.

Командира роти затримали сьогодні у Рівненської області.

Його доправили до Києва, де повідомили про підозру про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБР Фото: ДБР

Санкція зазначених статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розслідування проходить під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що днями доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію в 155 бригаді. На його думку, ситуація набрала розголосу "зарано". За словами Драпатого, бійці почали повертатись з СЗЧ.

Раніше офіцер 155 ОМБ, який перебуває у СЗЧ, на правах анонімності розповів про проблеми в бригаді. Він пояснив, чому втік зі служби, та поскаржився на навчання у Франції.