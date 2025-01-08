"Має стати символом Франції": у ЗСУ розповіли, що тепер зі скандальною 155 бригадою

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий повідомив, що бійці почали повертатись з СЗЧ. З його слів, формування "Анни Київської" було першим таким досвідом, і була допущена низка помилок.

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Президенту Володимиру Зеленському доповіли про ситуацію у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" на тлі скандалу з масовим СЗЧ після навчань у Франції. Про це 8 січня заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий, розкривши нові деталі.

"Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням", — розповів він.

Командувач зазначив, що, на його думку, ситуація набрала розголосу "зарано". Він наголосив, що бригада була створена до його призначення, але генерал вважає своїм обов’язком реагувати на такі проблеми.

"Формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки — всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу", — пояснив він.

Драпатий розповів, що проєкт став "викликом", і "не всі служби спрацювали на відмінно", але Франція повністю виконала свої зобов’язання. Тепер завдання ЗСУ — довести, що він ефективний, та виправити помилки.

Серед них, зокрема, те, що відповідальні особи ставились до створення бригади формально, а управління і контроль за процесом здійснювались неналежним чином. Також були допущені помилки під час комплектування та "не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом". Підготовка як в Україні, так і за кордоном була неякісно спланована, а на проблеми в процесі реагували запізно.

Командувач запевнив, що більшість системних недоліків, які допустили Сухопутні війська, Генштаб і Оперативне командування, вже проаналізовані.

"Ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях. Вище командування має це усвідомлювати й враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі. Бригада на фронті менш як місяць. Це – той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу. Коли розкривається дух воїна. Я дуже вдячний бійцям, які адаптуються до непростих умов і воюють. Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно – працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух; забезпечення; управління та керованість особовим складом", — повідомив Драпатий.

Генерал розповів, що зараз фокус — на комплектуванні бригади досвідченими офіцерами та командирами. Новий комбриг вже направив потребу у забезпеченні, і вона опрацьовується. Також розгорнута "дієва система нарощення додаткової підготовки" для бійців. Для налагодження бойового духу у підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Деякі військові, які пішли в СЗЧ, вже повернулись на службу.

"Ситуація непроста. Головний виклик, з яким стикнулася бригада — це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів в бойові дії, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства. Тут немає простого рецепта — треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах", — наголосив командувач.

Він проінформував, що особисто шукає офіцерів, яких рекомендуватиме комбригу. З 8 січня запускають спеціальну гарячу лінію для бійців скандальної бригади. Вона доступна за номером 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5) та працює з 9:00 до 18:00 щодня.

"Вважаю, що 155 бригада імені Анни Київської — перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім "гальським півнем" — символом Франції: гордою, незламною, та готовою до бою за свободу", — додав Драпатий.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про плани посилити 155-ту окрему механізовану бригаду "Анна Київська".

Офіцер скандальної бригади, який перебуває у СЗЧ, на правах анонімності розповів про проблеми 155 ОМБр. Він пояснив, чому втік зі служби, та поскаржився на якість навчань у Франції.