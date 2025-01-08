"Должен стать символом Франции": в ВСУ рассказали, что теперь со скандальной 155 бригадой

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый сообщил, что бойцы начали возвращаться из СОЧ. По его словам, формирование "Анны Киевской" было первым таким опытом, и был допущен ряд ошибок.

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Президенту Владимиру Зеленскому доложили о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" на фоне скандала с массовым СОЧ после учений во Франции. Об этом 8 января заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый, раскрыв новые детали.

"Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных. Также встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы воочию увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением", — рассказал он.

Командующий отметил, что, по его мнению, ситуация получила огласку "рано". Он отметил, что бригада была создана до его назначения, но генерал считает своим долгом реагировать на такие проблемы.

"Формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев. Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса", — пояснил он.

Драпатий рассказал, что проект стал "вызовом", и "не все службы сработали на отлично", но Франция полностью выполнила свои обязательства. Теперь задача ВСУ — доказать, что он эффективен, и исправить ошибки.

Среди них, в частности, то, что ответственные лица относились к созданию бригады формально, а управление и контроль за процессом осуществлялись ненадлежащим образом. Также были допущены ошибки при комплектовании и "не всегда взвешенные решения по управлению личным составом". Подготовка как в Украине, так и за рубежом была некачественно спланирована, а на проблемы в процессе реагировали поздно.

Командующий заверил, что большинство системных недостатков, которые допустили Сухопутные войска, Генштаб и Оперативное командование, уже проанализированы.

"Эти проблемы будут присущи любому вновь созданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях. Высшее командование должно это осознавать и учитывать. Однако и причины, почему так происходит, тоже всем понятны. Бригада на фронте менее месяца. Это — тот период, когда проявляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава. Когда раскрывается дух воина. Я очень благодарен бойцам, которые адаптируются к непростым условиям и воюют. Несмотря на все сложности, бригада заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции, и параллельно — работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности. Это происходит в трех направлениях: подготовка и боевой дух; обеспечение; управление и управляемость личным составом", — сообщил Драпатый.

Генерал рассказал, что сейчас фокус — на комплектовании бригады опытными офицерами и командирами. Новый комбриг уже направил потребность в обеспечении, и она прорабатывается. Также развернута "действенная система наращивания дополнительной подготовки" для бойцов. Для налаживания боевого духа в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов. Некоторые военные, которые ушли в СОЧ, уже вернулись на службу.

"Ситуация непростая. Главный вызов, с которым столкнулась бригада — это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно управляют людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия, обусловливают количество СОЧ в 155 бригаде. Должен отметить, что не наблюдал массовых случаев оставления воинами своих боевых позиций. Зато наблюдаю определенную подмену понятий, когда количество СОЧшников равны случаям дезертирства. Здесь нет простого рецепта — надо работать над решением всех проблемных моментов, которые обусловливают СОЧ, не только в Сухопутных войсках, но в целом в Вооруженных Силах", — подчеркнул командующий.

Он проинформировал, что лично ищет офицеров, которых будет рекомендовать комбригу. С 8 января запускают специальную горячую линию для бойцов скандальной бригады. Она доступна по номеру 0800-500-410 (после прослушивания — цифра 5) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно.

"Считаю, что 155 бригада имени Анны Киевской — перспективная и еще проявит себя. Да, нужно время и усилия многих для исправления ошибок, допущенных при формировании. Но украинская новосозданная бригада имени Анны Киевской может и должна стать настоящим "гальским петухом" — символом Франции: гордой, несокрушимой, и готовой к бою за свободу", — добавил Драпатый.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о планах усилить 155-ю отдельную механизированную бригаду "Анна Киевская".

Офицер скандальной бригады, который находится в СОЧ, на правах анонимности рассказал о проблемах 155 ОМБр. Он объяснил, почему сбежал со службы, и пожаловался на качество учений во Франции.