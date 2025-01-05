Скандал вокруг 155 бригады: Сырский заявил о "проблемных вопросах, которые необходимо решить"

Главком ВСУ впервые прокомментировал проблемы в бригаде "Анна Киевская" и пообещал усилить ее беспилотниками.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы. В своей заметке он заявил о планах усилить 155-ю бригаду "Анна Киевская", вокруг которой разгорелся скандал относительно недостаточной подготовки бойцов и якобы их дезертирство.

Сырский отметил, что "особое внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить".

Главком добавил, что "отдал все необходимые распоряжения".

"Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую", — написал Сырский.

Скандал со 155-й бригадой

31 декабря журналист Юрий Бутусов сообщил о проблемах в формировании новосозданной 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции, а сейчас воюет в районе Покровска. По его словам, перед первым боем бригаду самовольно покинуло 1700 военных. Кроме того, был уволен комбриг, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа. Поэтому ГБР возбудило дело по формированию 155-й бригады

Напомним, 5 января журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации в 155-й механизированной бригаде и взял расследование под личный контроль.