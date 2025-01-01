ГБР расследует нарушения формирования бригады "Анна Киевская": виновато военное руководство, — Бутусов

По формированию 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которую готовили во Франции, возбуждено уголовное дело. Бутусов считает, что бригада теряет бойцов из-за президента Зеленского и военного командования.

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Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", на создание которой во Франции было потрачено 900 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Ник", командир 2-го механизированного батальона 155-й ОМБр о службе

Бригада, которая вступила в бой под Покровском, по словам Бутусова, столкнулась с многочисленными проблемами: перед первым боем ее самовольно покинуло 1700 военных, комбриг был уволен сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

"Следователям ГБР поставили задачу найти виновных", — отметил Бутусов.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело относительно обстоятельств формирования 155 механизированной бригады "Анна Киевская", которая сейчас находится под Покровском, а до этого проходила обучение во Франции.

Он отметил, что провел длительное расследование, чтобы выяснить причины того, почему с бригадой сложилась катастрофическая ситуация, которая привела к значительным потерям среди личного состава и техники и массовому СЗЧ (самовольному оставлению части).

Бутусов возлагает вину на руководителей Ставки Верховного главнокомандующего, Минобороны и Генштаба, "которые продолжают растрачивать жизнь и государственные средства на новые проекты вместо усиления опытных и боеспособных бригад. И пытаются снять с себя ответственность, переложив ее руками ГБР на поставленных в безвыходное положение офицеров, которым приходится отвечать за плохо организованный высшим руководством политический проект", пишет он.

Журналист считает, что главная проблема заключается в том, что вместо тренировки новых бойцов и пополнения ими уже существующих бригад, которые имеют опытное командование, "Верховный главнокомандующий Зеленский придумал для наших союзников по НАТО план формирования 14 новых бригад", для создания которых просто не нашлось командиров и организационных возможностей.

Стоимость создания новой бригады во Франции оценивается в 900 миллионов евро — 80% этих средств должно было быть вложено непосредственно в техническое оснащение и процесс подготовки бойцов. Франция полностью выполнила все обязательства по вооружению и подготовке бригады, отмечает журналист.

Однако еще на этапе формирования бригады во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

"Это вызвало вопросы у руководства Франции относительно серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта. Начался скандал, вопрос был поднят на Ставке, и ГБР возбудило уголовное дело", — говорится в заметке Юрия Бутусова.

Как была создана 155-я бригада "Анна Киевская"

155-я бригада начала формироваться в Украине в марте 2024 года. Ее командиром был назначен опытный офицер — Дмитрий Рюмшин. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад", командующий генерал Шведюк, начальник штаба полковник Селецкий и командующий сухопутными войсками генерал Павлюк.

Обучение бойцов 155-й бригады во Франции Фото: Генштаб ВСУ

"Но с самого начала оказалось, что в ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового соединения. Формирование 155 бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах", — отмечает Бутусов.

Из-за плохой организации в течение весны и лета в бригаде наблюдалось массовое СЗЧ, на момент, когда бригада поехала учиться во Францию, самовольно покинули часть почти 1000 человек, "поэтому было ясно, что это продолжится и во Франции", пишет Бутусов.

Главной проблемой Бутусов называет то, что в летние месяцы из бригады руководство постоянно забирало минимально обученных военнослужащих для "закрытия дыр" на других участках фронта.

"В июле и августе из 155 бригады забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей. То есть забрали из бригады почти всех вполне годных, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы, и тогда... издали приказ готовиться всем, кто остался к поездке во Францию в конце сентября", — отмечает он.

По словам Юрия Бутусова, во Францию в конце концов командование сухопутных войск и ОК "Запад" послали "не организованную и управляемую воинскую часть, которая может многому научиться, а толпу людей только одетых в военную форму".

Но он отмечает, что большинство военных из бригады, направленных во Францию, не сбежали, а готовились. Также в Украине силами инструкторов ОК "Запад" готовились еще 4000 бойцов, набранных из ТЦК для пополнения бригады.

Но при отсутствии штаба бригады и комбатов, которые в это время находились во Франции, командование ОК "Запад" и КСВ начали перебрасывать необученных и не слаженных людей в район Покровска.

"Поскольку штаб бригады находился во Франции, качество подготовки большинства личного состава, которые находились в Украине в учебном центре ОК "Запад", было низким. Плохо организованный и неуправляемый коллектив невозможно качественно обучать", — цитируются в заметке инструкторы 10 горно-штурмовой бригады, которых ОК "Запад" привлек к боевой подготовке 155 бригады.

Что случилось с комбригом Дмитрием Рюмшиным

После возвращения из Франции и прибытия в Покровск командующего бригадой Рюмшина комиссия выдвинула ему обвинения по СЗЧ, и из-за этого комбриг был отстранен.

"Комбриг Рюмшин, который только успел создать в этом хаосе какую-то минимальную управляемость и пытался спасти ситуацию, был отстранен от должности, также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, которые вообще не имели никакого понимания относительно состояния дел в бригаде. В результате хаос в управлении только усилился", — пишет Бутусов.

С первого дня выполнения боевых задач начались значительные потери людей из-за плохой управляемости и необученности, отмечает он.

Кроме того, Бутусов отмечает, что, хотя бригада "Анна Киевская" была полностью укомплектована пехотой, артиллерией и бронетехникой, она не имела дронов — ныне основных средств разведки и управления в современной войне, что делало ее фактически ограниченно пригодной для ведения боевых действий.

На дроны собирали средства силами волонтеров, до сих пор основной проблемой является отсутствие обученных операторов. А 17 миллионов гривен для закупки партии дронов 155-я бригада получила от Минобороны только через 10 дней после вступления в бой.

"При этом средства на РЭБ бригада так и не получила. В результате новые танки "Леопард-2А4" и бронемашины VAB понесли потери при первых же попытках применить их на фронте от вражеских дронов", — отмечает Бутусов.

Но Юрий Бутусов отмечает, что большинство воинов 155 механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности.

"Но в результате такого преступного отношения к жизням воинов, 155 бригада с первых дней несет значительные потери. Там есть комбаты, которые ходят на штурм, потому что больше некому, там есть солдаты, которые до последнего бьются за каждую позицию, и с первых дней совершают настоящие подвиги, я это сам видел под Покровском", — отмечает журналист.

Кто виноват в потерях бойцов и хаосе 155-й бригады

Он призвал привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации. В частности, виновными Бутусов считает:

президента Владимира Зеленского, "который дал нереальные обещания [президенту Франции] Макрону и вообще не контролировал реалистичность своих поручений";

министра обороны Умерова, "который не обратил никакого внимания, как готовится и оснащается такая важная боевая бригада";

главнокомандующего ВСУ Сырского, который "не способен организовать плановый процесс организации, подготовки и применения резервов";

командующего сухопутными войсками Павлюка и командующего ОК "Запад" Шведюка, "которые знали, что происходит, но слепо выполняли неадекватный приказ направить небоеспособную часть на фронт".

Министра стратегической промышленности Сметанина, который продолжает бесстыдно и безнаказанно поставлять на фронт бракованные мины, и осваивать бюджетные средства на крови украинских воинов, которых Сметанин лишает боеприпасов.

А также много руководителей ОК и КСО, которые "все это знают, видят, но подписывают бумажки, которые от них требуют, а потом за эти фейковые отчеты и акты возможностей должны платить кровью солдаты, патриотические и мотивированные граждане, лучшие из лучших, которые видят этот беспорядок, но делают все возможное, несмотря на все эти указанные трудности, и защищают нас всех".

Из-за такого отношения руководства оборона города Покровск оказалась на грани срыва, отмечает Бутусов, призывая помочь 155-й бригаде для сохранения людей.

Напомним, 15 ноября, Франция завершила обучение украинской бригады имени Анны Киевской численностью 4500 бойцов. Французские офицеры, участвовавшие в обучении, считали, что бригада может стать силой, которая изменит правила игры на поле боя.