В "Анне Киевской", которая вернулась с учений во Франции, сменили командира: что происходит в бригаде

Тарас Максимов сменил на посту командира 155-й ОМБр Дмитрия Рюмшина. Около месяца назад 2300 военных проходили обучение во Франции. Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в "бригаде царит хаос".

Related video

Командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая недавно вернулась в Украину после обучения во Франции, полковник Дмитрий Рюмшин оставил свою должность. Как сообщается на официальной странице бригады в Facebook, ее возглавил полковник Тарас Максимов.

Причины такой замены руководства не уточняются.

"С момента формирования бригады и до выхода в район боевых действий я имел честь служить бок о бок с вами. Это был непростой, но важный путь, полный вызовов, достижений и совместной работы ради нашей цели. Я оставляю бригаду, но всегда буду сохранять гордость за то, что имел возможность быть частью этого мужественного коллектива", — цитирует слова Рюмшина 155-я ОМБр.

Командир 155-й ОМБр полковник Дмитрий Рюмшин оставил свою должность Фото: Скриншот

"Анна Киевская" получила нового командира

Сегодня Командующий войсками оперативного командования "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк представил нового командира личному составу бригады — полковника Тарасова Максимова, который был назначен командующим Сухопутных войск ВСУ.

155 бригаду возглавил полковник Тарас Максимов Фото: Скриншот

155 бригада имени Анны Киевской: что известно

155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской была создана в мае 2024 года, однако до сентября она фактически существовала только на бумаге. Осенью 2300 военных бригады проходили обучение во Франции. Танкисты бригады учились в Польше.

7 декабря народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что по прибытии в Украину личный состав 155-й бригады имени Анны Киевской разделили между другими бригадами и отправили на фронт без боевого слаживания. Она отметила, что бригаду постигла та же участь, что и другие новые "бригады-зомби", или, как их еще называют, "бумажные бригады".

"Они бесконечно создаются для отчетности: туда загоняют людей, но слаживание структур управления не проводится. Затем подразделение просто разрывают на куски, прикомандировывают к другим, отправляя большинство в штурмовики, за исключением пристроенных через "схематозы" штабистов", — отметила Безуглая.

Она также привела сообщение одного из военных бригады:

"Обновление по моей бригаде: суть в том, что эта новая бригада по сути никому не была нужна с самого начала (хоть на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Она укомплектовывалась французами, перед ними сделали показуху, чтобы получить от них оружие. А теперь по возвращению в Украину эту бригаду разбирают как донорские органы на другие бригады", — сообщил он.

После увольнения командира Рюмшина нардеп написала, что в "бригаде царит хаос".

"Обеспечение минимальное: офицеры призывают покупать необходимое оборудование (автомобили, РЭБ, дроны и т.д.) за свой счет или через волонтеров. ...Солдат не отпускают в ежегодный отпуск, независимо от срока службы", — заявила Безуглая.

Руководство бригады пока не комментировало эти заявления.

Напомним, 9 октября президент Франции Эмманюэль Макрон показал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская". В Елисейском дворце заявили, что 155-я бригада "за несколько месяцев" будет почти полностью укомплектована и "готова к войне".

15 ноября ABS News написало, что более 2 тысяч военных бригады "Анна Киевская" возвращаются в Украину. После полного развертывания бригада будет состоять из 4 500 бойцов, среди которых будут пехотинцы, инженеры, артиллерийские команды и другие специалисты.