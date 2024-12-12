У "Анні Київській", яка повернулася з навчань у Франції, змінили командира: що відбувається у бригаді

Тарас Максімов змінив на посаді командира 155-ї ОМБр Дмитра Рюмшина. Близько місяця тому 2300 військових проходили навчання у Франції. Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що у "бригаді панує хаос".

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Командир 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка нещодавно повернулася до України після навчання у Франції, полковник Дмитро Рюмшин залишив свою посаду. Як повідомляється на офіційній сторінці бригади у Facebook, її очолив полковник Тарас Максімов.

Причини такої заміни керівництва не уточнюються.

"З моменту формування бригади і до виходу в район бойових дій я мав честь служити пліч-о-пліч із вами. Це був непростий, але важливий шлях, сповнений викликів, досягнень і спільної роботи заради нашої мети. Я залишаю бригаду, але завжди зберігатиму гордість за те, що мав змогу бути частиною цього мужнього колективу", — цитує слова Рюмшина 155-та ОМБр.

Командир 155-ї ОМБр полковник Дмитро Рюмшин залишив свою посаду Фото: Скриншот

"Анна Київська" отримала нового командира

Сьогодні Командувач військ оперативного командування "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк відрекомендував нового командира особовому складу бригади — полковника Тарасова Максімова, який був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

155 бригаду очолив полковник Тарас Максімов Фото: Скриншот

155 бригада імені Анни Київської: що відомо

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської була створена у травні 2024 року, однак до вересня вона фактично існувала лише на папері. Восени 2300 військових бригади проходили навчання у Франції. Танкісти бригади навчалися в Польщі.

7 грудня народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що після прибуття в Україну особовий склад 155-ї бригади імені Анни Київської розділили між іншими бригадами та відправили на фронт без бойового злагодження. Вона зазначила, що бригаду спіткала та ж доля, що й інші нові "бригади-зомбі", або, як їх ще називають, "паперові бригади".

"Вони безкінечно створюються для звітності: туди заганяють людей, але злагодження структур управління не проводиться. Потім підрозділ просто розривають на шматки, прикомандировують до інших, відправляючи більшість у штурмовики, за винятком пристроєних через "схематози" штабістів", — зазначила Безугла.

Вона також навела повідомлення одного з військових бригади:

"Оновлення по моїй бригаді: суть в тому, що ця нова бригада по суті нікому не була потрібна з самого початку (хоч на її комплектацію і заганяли людей по всій Україні в терміновому порядку). Вона укомплектовувалась французами, перед ними зробили показуху, щоб отримати від них зброю. А тепер по поверненню в Україну цю бригаду розбирають як донорські органи на інші бригади", — повідомив він.

Після звільнення командира Рюмшина нардепка написала, що у "бригаді панує хаос".

"Забезпечення мінімальне: офіцери закликають купувати необхідне обладнання (автомобілі, РЕБ, дрони тощо) за власний кошт або через волонтерів. …Солдатів не відпускають у щорічну відпустку, незалежно від терміну служби", — заявила Безугла.

Керівництво бригади наразі не коментувало ці заяви.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон показав кадри навчань української бригади "Анна Київська". У Єлисейському палаці заявили, що 155-та бригада "за декілька місяців" буде майже повністю укомплектована і "готова до війни".

15 листопада ABS News написало, що понад 2 тисячі військових бригади "Анна Київська" повертаються до України. Після повного розгортання бригада складатиметься з 4 500 бійців, серед яких будуть піхотинці, інженери, артилерійські команди та інші спеціалісти.