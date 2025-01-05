Скандал навколо 155 бригади: Сирський заявив про "проблемні питання, які необхідно вирішити"

Головком ЗСУ вперше прокоментував проблеми в бригаді "Анна Київська" і пообіцяв посилити її безпілотниками.

Related video

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби. У своєму дописі він заявив про плани посилити 155-ту бригаду "Анна Київська", довкола якої розгорівся скандал щодо недостатньої підготовки бійців та нібито їх дезертирство.

Сирський зазначив, що "окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити".

Головком додав, що "віддав всі необхідні розпорядження".

"Збільшуємо кількість бригад із посиленою безпілотною складовою. Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму", — написав Сирський.

Скандал зі 155-ю бригадою

31 грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив про проблеми у формуванні новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка проходила навчання у Франції, а нині воює в районі Покровська. За його словами, перед першим боєм бригаду самовільно залишило 1700 військових. Крім того, був звільнений комбриг, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу. Відтак ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади

Нагадаємо, 5 січня журналіст Юрій Бутусов заявив, що президент Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді і взяв розслідування під особистий контроль.