Скандал в 155 бригаді: Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, — Бутусов

За інформацією журналіста, Олександр Сирський прийняв звинуватив у дезертирстві солдат командування бригади. Тому всі командири або вже відсторонені, або в процесі зняття із займаної посади.

Related video

Ситуацію зі збільшенням випадків самовільного залишення частини в 155-ї механізованій бригаді "Анна Київська" після засідання Ставки верховного головнокомандувача взяв на контроль президент України Володимир Зеленський. Про це із посиланням на власні джерела повідомив головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

За інформацією журналіста, під час Ставки Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді. Найбільше президента зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні. З цього приводу відповідні відомства мають надати доповіді, однак обґрунтованість бажання "з нуля бригаду без наявності досвідчених командних кадрів, без фахівців по техніці, без мінімально необхідного часу на підготовку, без дронів, без засобів РЕБ" не розглядалось.

За словами Юрія Бутусова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами.

"Усе командування 155-ї бригади рішенням О.Сирського вже відсторонено або у процесі відсторонення з займаних посад — комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери та деякі комбати", — додав головний редактор "Цензор.нет".

Разом з тим, дана бригада продовжує обороняти Покровськ. Юрій Бутусов стверджує, що дивізіон 155-мм гармат "Цезар", частину бронемашин VAB та частину танків "Леопард" передали іншим бригадам.

"Дронів не вистачає для забезпечення механізованих та стрілецьких батальйонів, але дрони почав отримувати бригадний батальйон безпілотників. Тим не менше, воїни 155-ї бригади продовжують набувати у бою бойовий досвід, на жаль, ціною необов'язкових втрат", — зазначив Юрій Бутусов.

На момент виходу матеріалу ні Володимир Зеленський, ні Олександр Сирський ніяк не коментували інформацію Юрія Бутусова. Також не було коментарів від Державного бюро розслідувань.

Скандал зі 155-ою механізованій бригаді "Анна Київська": що відомо

Нагадаємо, восени президент Франції Емманюель Макрон показав, як 2 300 українських військових тренуються у східному регіоні Гранд-Ест. Тоді зазначалось, що 155 бригада проходила навчання, щоб сформувати три піхотні батальйони та їхні допоміжні підрозділи. 15 листопада стало відомо, що бригада завершила навчання, а військові планують повернутись до України. На її навчання витрачено близько 900 мільйонів євро.

Під час підготовки у Франції бригаду залишило близько 50 військовослужбовців, а після потрапляння на фронт збільшилися випадки СЗЧ значно збільшились. Наразі цю ситуацію розслідує Державне бюро розслідувань — відкрито кримінальне провадження за статтею 426-1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та статтею 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.