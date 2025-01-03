Масове СЗЧ після навчання у Франції: чому бійці елітної 155 бригади тікають з фронту

Близько 900 мільйонів євро витрачено на формування 155 бригади, яка пройшла навчання у Франції. Проте після потрапляння на фронт збільшилися випадки СЗЧ та спостерігаються великі втрати серед особового складу і техніки. Фокус розповідає, чому виникли проблеми та порушення в "Анни Київської".

Related video

Французькі солдати протягом двох місяців тренували військових зі 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", проте після повернення до України та вступу в бій під Покровськом на Донбасі 155 бригада зіткнулася з численними проблемами.

155 бригада: ДБР розслідує факти порушень

За словами журналіста Юрія Бутусова, перед першим боєм бригаду самовільно залишило 1700 військових, комбрига звільнили, а один із керівників формування 155 бригади помер від серцевого нападу.

На його думку, винними в цьому є президент Зеленський, міністр оборони Умєров, головнокомандувач ЗСУ Сирський, командувач Сухопутних військ Павлюк і командувач ОК "Захід" Шведюк, міністр стратегічної промисловості Сметанін та багато інших керівників оперативних командувань та Сухопутних військ.

Бутусов наголосив, що головна проблема в тому, що замість тренування нових бійців та поповнення ними вже існуючих бригад з досвідченим командуванням, "Верховний головнокомандувач Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад", для створення яких не знайшлося командирів та організаційних можливостей.

Вартість створення бригади оцінюється у 900 мільйонів євро, Франція повністю виконала всі свої зобовʼязання з озброєння та підготовки бійців, проте ще на етапі формування бригади у Франції її самовільно залишили 50 людей.

"Це викликало питання в керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого вартісного проєкту. Почався скандал, питання було піднято на Ставці, і ДБР порушило кримінальну справу", — пояснив Бутусов.

Нині ж ДБР розслідує факти порушень в "Анні Київській".

"ДБР дійсно вивчає факти, викладені у ЗМІ, в рамках кримінально провадження, порушеного за ст. 426-1 (Перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки ще рано", — повідомила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян.

Створення та навчання 155 бригади: перші проблеми

У березні 2024 року почала формуватися 155 бригада, її командиром призначили досвідченого офіцера Дмитра Рюмшина, тоді як за формування й комплектування бригади відповідало ОК "Захід", командувач генерал Шведюк, начальник штабу полковник Селецький і командувач Сухопутних військ генерал Павлюк.

"Але з самого початку виявилося, що в ОК "Захід" немає ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування 155 бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах", — заявив Юрій Бутусов.

Він зазначив, що протягом весни та літа через погану організацію в бригаді спостерігалося масове СЗЧ, зокрема, до поїздки у Францію частину залишило майже тисяча осіб. Бутусов наголосив, що влітку керівництво "закривало дірки" на різних ділянках фронту мінімально навченими бійцями бригади.

"У липні та серпні зі 155 бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин. Тобто забрали з бригади майже всіх цілком придатних, фактично обнулили всі попередні чотири місяці роботи, і тоді… видали наказ готуватися всім, хто залишився, до поїздки у Францію наприкінці вересня", — розповів журналіст.

Паралельно з навчанням у Франції інструктори ОК "Захід" готували ще 4 тисяч бійців для поповнення бригади, проте якість підготовки була низькою через те, що штаб бригади перебував у Франції. До того ж командування ОК "Захід" Сухопутних військ перекидало ненавчених людей у район Покровська.

Після повернення з Франції та прибуття до Покровська комбригу 155 бригади Рюмшину було висунуто звинувачення за СЗЧ, у результаті чого його відсторонили.

"Комбриг Рюмшин, який тільки-но встиг створити у цьому хаосі якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію, був відсторонений від посади, також було відсторонено кілька офіцерів штабу, один із комбатів, і призначені нові командири, які взагалі не мали ніякого розуміння щодо стану справ у бригаді. В результаті хаос в управлінні тільки посилився", — зазначив Бутусов.

Втрати 155 бригади: чи зіпсуються стосунки з Францією

У Франції витрати 900 мільйонів євро на підготовку 155 бригади, 80% коштів мало бути вкладено в технічне оснащення й процес підготовки бійців. Тоді як журналіст розповів, що під час виконання бойових завдань 155 бригада мала значні втрати людей через погану керованість і ненавченість. Також "Анна Київська" була укомплектована піхотою, артилерією та бронетехнікою, проте не мала дронів. Через 10 днів після вступу в бій 155 бригада отримала від Міноборони 17 мільйонів гривень для закупівлі БПЛА, але коштів на РЕБ так і не було. В результаті в перших же боях підрозділ втратив нові танки Leopard 2A4 та бронемашини VAB через атаку ворожих дронів.

"В результаті такого злочинного ставлення до життів воїнів, 155 бригада з перших днів несе значні втрати. Там є комбати, які ходять на штурм, тому що більше нема кому, там є солдати, які до останнього б’ються за кожну позицію, і з перших днів роблять справжні подвиги, я це сам бачив під Покровськом", — підсумував Юрій Бутусов.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що наслідком цього може бути проблема комунікації з французами.

"Я думаю, французи запитають одразу, що відбулося, бо це французький бюджетні гроші. Опозиційні французькі політики можуть цим скористатися і почати розгойдувати ситуацію, що бюджетні гроші використовуються неналежним чином, витрачаються на вітер", — розповів Фокусу Іван Ступак.

За його словами, РФ обовʼязково це підхопить та розгойдуватиме ситуацію через своїх "псевдожурналістів" у Франції. Також, на його думку, французи слідом за американцями захочуть провести в Україні аудит правильності та ефективності використанні допомоги.

"Клаптева ковдра" в ЗСУ: проблеми української армії

Військовий експерт Павло Нарожний повідомив Фокусу, що проблема української армії в нестачі кадрів та в "клаптевій ковдрі" по всій лінії фронту. Він навів приклад, коли у Вугледарі на Донбасі стояла 72-а ОМБр, бійці якої мотивовані. Проте бригада зазнала серйозних втрат, але зняти її з цієї ділянки фронту не могли, адже військовослужбовці гарно знали місцину, як тримати оборону, а тому їх підсилювали бійцями з інших підрозділів. В основному це були підрозділи територіальної оборони.

"Територіальна оборона — це в основному легка піхота, тобто в бійців немає танків, у них дуже обмежена артилерія, вона є, але йдеться виключно про міномети", — пояснив Павло Нарожний.

Нарожний наголосив, що нестача людей спостерігається через те, що мобілізація "не дуже гарно організована". Ба більше, ворог штучно розтягує лінію фронту, в результаті в України немає інших варіантів, як формувати нові бригади, куди потрібні офіцери, солдати, техніка. Крім цього, бувають ситуації, коли терміново на якусь частину фронту потрібні люди для підсилення.

"І де ми можемо взяти тих, ким підсилити? Людей смикають з інших якихось підрозділів. Беруть з якогось батальйону 250-300 людей, перекидають їх на якусь іншу ділянку фронту і підпорядковують якомусь іншому підрозділу", — пояснив експерт.

За словами Нарожного, такі випадки доволі часто відбуваються, і це проблема управління.

"Але перше джерело цієї проблеми — це саме нестача людей, тому що на ротацію відвести нікого не можуть, якимось іншим чином підсилити підрозділи також не можуть", — зазначив військовий експерт та додав, що виправити ситуації допоможе мобілізація, рекрутинг, робота з особовим складом.

Ступак розповів, що в Україні не вистачає командирів, адже деякі з них загинули. Також він зазначив, що зараз серед командирів є ті, хто ще вчора був айтішником чи менеджером з продажу, такі люди не можуть захистити своїх підлеглих та не можуть пояснити, що та чи інша вказівка зверху є неправильною.

"Є безглузді команди, які теж провокують великі втрати й автоматично тягнуть за собою СЗЧ. І відсутність забезпечення грає важливу роль, наприклад, люди підготовлені, але якщо їм тільки роздали автомати й сказали йти наступати на посадку, де стоять російські танки, то зрозуміло що в такому випадку точно будуть СЗЧ", — сказав Іван Ступак.

Він переконаний, що для виправлення цієї ситуації в армії повинні бути люди, які служать 20-30 років та пояснюють новобранцям, як що працює, де стріляти, де що не можна робити.

"Такий собі ангел-охоронець в армії, який всьому навчить, все покаже. Він не буде працювати проти військового, а навпаки буде на його боці… Це повинні бути тільки люди з війни, які пройшли, повернулися, вони влаштовані, для них створюються умови, щоб ті служили, у них є квартири, пільги, діти можуть вступити до військового ВНЗ, якщо захочуть. Тобто повинна бути велика мотивація, щоб вони не тікали воротами на заробітки в інші місця", — наголосив Ступак.

На запитання, чому в Україні створюють нові бригади замість укомплектування старих, експерт зауважив, що військові обурюються через це. Він вважає, що в когось "на горі" є бачення працевлаштувати всіх своїх родичів, знайомих, а тому під них створюються нові підрозділи, в результаті можна отримати "непогані зиски" з цієї війни.

"Люди воюють, а ти тут командуєш десь в тилах. Як-не-як, а підрозділ в тебе є, можна зірку отримати якусь, генеральні лампаси, і ти поважна людина", — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що понад дві тисячі військових бригади "Анна Київська" готувалися до повернення до України після двох місяців тренувань у Франції. Зокрема, їх навчала військова оперативна група "Шампань".

9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон показав кадри навчань бригади "Анна Київська". Він наголосив, що бригада навчалася в Гранд-Есті.