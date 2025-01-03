Массовое СОЧ после обучения во Франции: почему бойцы элитной 155 бригады бегут с фронта

Около 900 миллионов евро потрачено на формирование 155 бригады, которая прошла обучение во Франции. Однако после попадания на фронт увеличились случаи СОЧ и наблюдаются большие потери среди личного состава и техники. Фокус рассказывает, почему возникли проблемы и нарушения у "Анны Киевской".

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Французские солдаты в течение двух месяцев тренировали военных из 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", однако после возвращения в Украину и вступления в бой под Покровском на Донбассе 155 бригада столкнулась с многочисленными проблемами.

155 бригада: ГБР расследует факты нарушений

По словам журналиста Юрия Бутусова, перед первым боем бригаду самовольно покинуло 1700 военных, комбрига уволили, а один из руководителей формирования 155 бригады умер от сердечного приступа.

По его мнению, виновными в этом являются президент Зеленский, министр обороны Умеров, главнокомандующий ВСУ Сырский, командующий Сухопутными войсками Павлюк и командующий ОК "Запад" Шведюк, министр стратегической промышленности Сметанин и многие другие руководители оперативных командований и Сухопутных войск.

Бутусов отметил, что главная проблема в том, что вместо тренировки новых бойцов и пополнения ими уже существующих бригад с опытным командованием, "Верховный главнокомандующий Зеленский придумал для наших союзников по НАТО план формирования 14 новых бригад", для создания которых не нашлось командиров и организационных возможностей.

Стоимость создания бригады оценивается в 900 миллионов евро, Франция полностью выполнила все свои обязательства по вооружению и подготовке бойцов, однако еще на этапе формирования бригады во Франции ее самовольно покинули 50 человек.

"Это вызвало вопросы у руководства Франции относительно серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта. Начался скандал, вопрос был поднят на Ставке, и ГБР возбудило уголовное дело", — пояснил Бутусов.

Сейчас же ГБР расследует факты нарушений в "Анне Киевской".

"ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (Превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока еще рано", — сообщила советник по коммуникациям директора ГБР Татьяна Сапьян.

Создание и обучение 155 бригады: первые проблемы

В марте 2024 года начала формироваться 155 бригада, ее командиром назначили опытного офицера Дмитрия Рюмшина, тогда как за формирование и комплектование бригады отвечало ОК "Запад", командующий генерал Шведюк, начальник штаба полковник Селецкий и командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк.

"Но с самого начала оказалось, что в ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового соединения. Формирование 155 бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах", — заявил Юрий Бутусов.

Он отметил, что в течение весны и лета из-за плохой организации в бригаде наблюдалось массовое СОЧ, в частности, до поездки во Францию часть покинуло почти тысяча человек. Бутусов отметил, что летом руководство "закрывало дыры" на разных участках фронта минимально обученными бойцами бригады.

"В июле и августе из 155 бригады забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей. То есть забрали из бригады почти всех вполне годных, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы, и тогда... издали приказ готовиться всем, кто остался, к поездке во Францию в конце сентября", — рассказал журналист.

Параллельно с обучением во Франции инструкторы ОК "Запад" готовили еще 4 тысяч бойцов для пополнения бригады, однако качество подготовки было низким из-за того, что штаб бригады находился во Франции. К тому же командование ОК "Запад" Сухопутных войск перебрасывало необученных людей в район Покровска.

После возвращения из Франции и прибытия в Покровск комбригу 155 бригады Рюмшину было предъявлено обвинение по СОЧ, в результате чего он был отстранен.

"Комбриг Рюмшин, который только успел создать в этом хаосе какую-то минимальную управляемость и пытался спасти ситуацию, был отстранен от должности, также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, которые вообще не имели никакого понимания относительно состояния дел в бригаде. В результате хаос в управлении только усилился", — отметил Бутусов.

Потери 155 бригады: испортятся ли отношения с Францией

Во Франции потратили 900 миллионов евро на подготовку 155 бригады, 80% средств должно было быть вложено в техническое оснащение и процесс подготовки бойцов. Тогда как журналист рассказал, что во время выполнения боевых задач 155 бригада имела значительные потери людей из-за плохой управляемости и необученности. Также "Анна Киевская" была укомплектована пехотой, артиллерией и бронетехникой, однако не имела дронов. Через 10 дней после вступления в бой 155 бригада получила от Минобороны 17 миллионов гривен для закупки БПЛА, но средств на РЭБ так и не было. В результате в первых же боях подразделение потеряло новые танки Leopard 2A4 и бронемашины VAB из-за атаки вражеских дронов.

"В результате такого преступного отношения к жизням воинов, 155 бригада с первых дней несет значительные потери. Там есть комбаты, которые ходят на штурм, потому что больше некому, там есть солдаты, которые до последнего бьются за каждую позицию, и с первых дней совершают настоящие подвиги, я это сам видел под Покровском", — подытожил Юрий Бутусов.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что следствием этого может быть проблема коммуникации с французами.

"Я думаю, французы спросят сразу, что произошло, потому что это французские бюджетные деньги. Оппозиционные французские политики могут этим воспользоваться и начать раскачивать ситуацию, что бюджетные деньги используются ненадлежащим образом, тратятся на ветер", — рассказал Фокусу Иван Ступак.

По его словам, РФ обязательно это подхватит и будет раскачивать ситуацию через своих "псевдожурналистов" во Франции. Также, по его мнению, французы вслед за американцами захотят провести в Украине аудит правильности и эффективности использования помощи.

"Лоскутное одеяло" в ВСУ: проблемы украинской армии

Военный эксперт Павел Нарожный сообщил Фокусу, что проблема украинской армии в нехватке кадров и в "лоскутном одеяле" по всей линии фронта. Он привел пример, когда в Угледаре на Донбассе стояла 72-я ОМБр, бойцы которой мотивированы. Однако бригада понесла серьезные потери, но снять ее с этого участка фронта не могли, ведь военнослужащие хорошо знали местность, как держать оборону, а потому их усиливали бойцами из других подразделений. В основном это были подразделения территориальной обороны.

"Территориальная оборона — это в основном легкая пехота, то есть у бойцов нет танков, у них очень ограничена артиллерия, она есть, но речь идет исключительно о минометах", — пояснил Павел Нарожный.

Нарожный отметил, что нехватка людей наблюдается из-за того, что мобилизация "не очень хорошо организована". Более того, враг искусственно растягивает линию фронта, в результате у Украины нет других вариантов, как формировать новые бригады, куда нужны офицеры, солдаты, техника. Кроме этого, бывают ситуации, когда срочно на какую-то часть фронта нужны люди для усиления.

"И где мы можем взять тех, кем усилить? Людей дергают из других каких-то подразделений. Берут из какого-то батальона 250-300 человек, перебрасывают их на какой-то другой участок фронта и подчиняют какому-то другому подразделению", — пояснил эксперт.

По словам Нарожного, такие случаи довольно часто происходят, и это проблема управления.

"Но первый источник этой проблемы — это именно нехватка людей, потому что на ротацию отвести никого не могут, каким-то другим образом усилить подразделения также не могут", — отметил военный эксперт и добавил, что исправить ситуацию поможет мобилизация, рекрутинг, работа с личным составом.

Ступак рассказал, что в Украине не хватает командиров, ведь некоторые из них погибли. Также он отметил, что сейчас среди командиров есть те, кто еще вчера был айтишником или менеджером по продажам, такие люди не могут защитить своих подчиненных и не могут объяснить, что то или иное указание сверху является неправильным.

"Есть бессмысленные команды, которые тоже провоцируют большие потери и автоматически влекут за собой СОЧ. И отсутствие обеспечения играет важную роль, например, люди подготовлены, но если им только раздали автоматы и сказали идти наступать на посадку, где стоят российские танки, то понятно что в таком случае точно будут СОЧ", — сказал Иван Ступак.

Он убежден, что для исправления этой ситуации в армии должны быть люди, которые служат 20-30 лет и объясняют новобранцам, как что работает, где стрелять, где что нельзя делать.

"Некий ангел-хранитель в армии, который всему научит, все покажет. Он не будет работать против военного, а наоборот будет на его стороне... Это должны быть только люди с войны, которые прошли, вернулись, они устроены, для них создаются условия, чтобы те служили, у них есть квартиры, льготы, дети могут поступить в военный ВУЗ, если захотят. То есть должна быть большая мотивация, чтобы они не убегали воротами на заработки в другие места", — подчеркнул Ступак.

На вопрос, почему в Украине создают новые бригады вместо укомплектования старых, эксперт отметил, что военные возмущаются из-за этого. Он считает, что у кого-то "на горе" есть видение трудоустроить всех своих родственников, знакомых, а потому под них создаются новые подразделения, в результате можно получить "неплохие выгоды" с этой войны.

"Люди воюют, а ты здесь командуешь где-то в тылах. Как-никак, а подразделение у тебя есть, можно звезду получить какую-то, генеральные лампасы, и ты уважаемый человек", — подытожил Иван Ступак.

Напомним, 15 ноября стало известно, что более двух тысяч военных бригады "Анна Киевская" готовились к возвращению в Украину после двух месяцев тренировок во Франции. В частности, их обучала военная оперативная группа "Шампань".

9 октября президент Франции Эмманюэль Макрон показал кадры учений бригады "Анна Киевская". Он подчеркнул, что бригада училась в Гранд-Эсте.