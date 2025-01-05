Скандал в 155 бригаде: Зеленский взял ситуацию под личный контроль, — Бутусов

По информации журналиста, Александр Сырский принял обвинившее в дезертирстве солдат командование бригады. Поэтому все командиры или уже отстранены, или в процессе снятия с занимаемой должности.

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Ситуацию с увеличением случаев самовольного оставления части в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" после заседания Ставки верховного главнокомандующего взял на контроль президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По информации журналиста, во время Ставки Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации в 155-й механизированной бригаде. Больше всего президента заинтересовали обстоятельства дезертирства во Франции нескольких десятков военнослужащих бригады и самовольного оставления части 1700 военнослужащих при формировании бригады в Украине. По этому поводу соответствующие ведомства должны предоставить доклады, однако обоснованность желания "с нуля бригаду без наличия опытных командных кадров, без специалистов по технике, без минимально необходимого времени на подготовку, без дронов, без средств РЭБ" не рассматривалось.

По словам Юрия Бутусова, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский обвинил в дезертирстве солдат во Франции командование 155-й бригады, которое якобы не уделяло времени общению с солдатами.

"Все командование 155-й бригады решением А.Сырского уже отстранено или в процессе отстранения от занимаемых должностей — комбриг, начальник штаба, все заместители комбрига, некоторые другие штабные офицеры и некоторые комбаты", — добавил главный редактор "Цензор.нет".

Вместе с тем, данная бригада продолжает оборонять Покровск. Юрий Бутусов утверждает, что дивизион 155-мм пушек "Цезарь", часть бронемашин VAB и часть танков "Леопард" передали другим бригадам.

"Дронов не хватает для обеспечения механизированных и стрелковых батальонов, но дроны начал получать бригадный батальон беспилотников. Тем не менее, воины 155-й бригады продолжают приобретать в бою боевой опыт, к сожалению, ценой необязательных потерь", — отметил Юрий Бутусов.

На момент выхода материала ни Владимир Зеленский, ни Александр Сырский никак не комментировали информацию Юрия Бутусова. Также не было комментариев от Государственного бюро расследований.

Скандал со 155-й механизированной бригадой "Анна Киевская": что известно

Напомним, осенью президент Франции Эмманюэль Макрон показал, как 2 300 украинских военных тренируются в восточном регионе Гранд-Эст. Тогда отмечалось, что 155 бригада проходила обучение, чтобы сформировать три пехотных батальона и их вспомогательные подразделения. 15 ноября стало известно, что бригада завершила обучение, а военные планируют вернуться в Украину. На ее обучение потрачено около 900 миллионов евро.

Во время подготовки во Франции бригаду оставило около 50 военнослужащих, а после попадания на фронт случаи СЗЧ значительно увеличились. Сейчас эту ситуацию расследует Государственное бюро расследований — открыто уголовное производство по статье 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.