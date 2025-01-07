Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутных войск Драпатый прокомментировал ситуацию (видео)

Командующий Михаил Драпатый говорит, что "ряд фактов имели место" и сейчас ведется работа по повышению компетентности командиров.

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый прокомментировал ситуацию в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская", которую якобы еще до первого боя самовольно покинули более тысячи военных. Свой взгляд он высказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Ряд фактов имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям", — сказал командующий.

Он отметил, что проблемы могли бы устранить на местах командиры и командующие разных уровней управления, поэтому сейчас ведется работа по повышению их компетентности.

"От умелого командования, над чем мы сейчас работаем также, зависит успех личного состава. Я уверен в том, что то, что было озвучено — оно будет со временем опровергнуто", — сказал Драпатый.

Скандал в 155 механизированной бригаде "Анна Киевская": детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 октября обнародовал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская". Тренировки в восточном регионе Франции проходили 2 300 украинских военных, а 15 ноября местные СМИ сообщили, что "Анна Киевская" возвращается в Украину с французским вооружением и техникой.

1 января журналист Юрий Бутусов заявил, что ГБР расследует нарушения формирования бригады. Он сказал, что 155 бригаду перед первым боестолкновением самовольно оставили 1 700 военных, сразу после боя уволили комбрига, а также из-за вражеских дронов была потеряна новая техника.

5 января Бутусов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию на личный контроль во время заседания Ставки верховного главнокомандующего. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь в тот же день также отреагировал на скандал и сказал о "проблемных вопросах, которые необходимо решить". Он анонсировал усиление 155-й бригады беспилотниками.