По данным журналистов, президент Украины и топ-генералы ВСУ прибегли к показному жесту для западных союзников — сформировали новые бригады, вместо пополнения уже существующих. Оказавшись на передовой в районе Покровска в последние несколько дней, неопытные военные из 155 механизированной бригады понесли тяжелые потери.

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Две полевых армии в составе десятков полков и бригад общей численностью 70 000 военных оказывают давление на город-крепость Покровск Донецкой области. Хотя в ВСУ готовили подкрепление. Об этом пишет Forbes.

Недавно созданная 155-я механизированная бригада — одна из нескольких украинских бригад с немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar — начала развеиваться еще до попадания на передовую на прошлой неделе.

Бригада должна была насчитывать 5800 военнослужащих, состав ее намного больше, чем в других примерно 100 бригадах. Но около 1700 бойцов бригады пропали во время девятимесячной подготовки в Украине, Польше и Франции — еще до того, как их отправили на передовую. По состоянию на ноябрь, около 500 солдат все еще считались как СОЧ.

"Проблема организационного и управленческого характера", — написал блогер Tatarigami, основатель аналитической группы Frontelligence Insight. Украинское военно-политическое руководство отдало предпочтение формированию новых бригад — по меньшей мере 14 — вместо пополнения существующих бригад ветеранов, которые после 34 месяцев тяжелых боев могли сохраниться наполовину или меньше изначального состава.

Но новым бригадам не хватает оборудования, целые батальоны недостаточно обучены, отмечают журналисты. Оказавшись на передовой в районе Покровска в последние несколько дней дни, 155 механизированная бригада понесла тяжелые потери — как сообщается, потеряла некоторые танки и бронетехнику.

По мнению лейтенанта-полковника Богдана Кротевича, военнослужащих следовало направить в опытные бригады.

"1700 СЗЧ в "разорванной" бригаде из мобилизованных, укомплектованных новейшей западной техникой – почему же так случилось? Может быть это — идиотизм создавать новые бригады и комплектовать их такой техникой, имея неукомплектованные существующие?" — написал он.

Это не идиотизм, а политика.

"Находясь под давление и в попытке показать сомневающимся союзникам, что у Украины все еще есть резерв сил и возможности продолжать сражение, Зеленский и его топ-генералы прибегли к показному жесту — сформировали новые бригады. Они сделали это, даже несмотря на то, что с военной точки зрения было бы целесообразнее пополнить существующие бригады новыми войсками и оборудованием", — отмечают журналисты.

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Издание отмечает, что уже после катастрофических первых дней боев руководство сделало то, к чему призывали Tatarigami и Кротевич — отправили выживших военнослужащих в хорошо подготовленные бригады в район Покровска. Но это не вернет погибших и потерянные на прошлой неделе танки 155 ОМБр.

Напомним, что в Польше тайно изготавливают оружие для ВСУ и ремонтируют поврежденную технику.

Также сообщалось, что в нескольких областях РФ атаковала Украину 72 ударными дронами.