За даними журналістів, президент України та топгенерали ЗСУ вдалися до показного жесту для західних союзників — сформували нові бригади, замість поповнення вже наявних. Опинившись на передовій у районі Покровська в останні кілька днів, недосвідчені військові зі 155 механізованої бригади зазнали важких втрат.

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Дві польові армії у складі десятків полків і бригад загальною чисельністю 70 000 військових чинять тиск на місто-фортецю Покровськ Донецької області. Хоча в ЗСУ готували підкріплення. Про це пише Forbes.

Нещодавно створена 155-та механізована бригада — одна з кількох українських бригад з німецькими танками Leopard 2 і французькими гаубицями Caesar — почала розвіюватися ще до потрапляння на передову минулого тижня.

Бригада мала налічувати 5800 військовослужбовців, склад її набагато більший, ніж в інших приблизно 100 бригадах. Але близько 1700 бійців бригади зникли під час дев'ятимісячної підготовки в Україні, Польщі та Франції — ще до того, як їх відправили на передову. Станом на листопад, близько 500 солдатів все ще вважалися як СОЧ.

"Проблема організаційного та управлінського характеру", — написав блогер Tatarigami, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight. Українське військово-політичне керівництво віддало перевагу формуванню нових бригад — щонайменше 14 — замість поповнення наявних бригад ветеранів, які після 34 місяців важких боїв могли зберегтися наполовину або менше початкового складу.

Але новим бригадам не вистачає обладнання, цілі батальйони недостатньо навчені, зазначають журналісти. Опинившись на передовій у районі Покровська в останні кілька днів дні, 155 механізована бригада зазнала важких втрат — як повідомляється, втратила деякі танки та бронетехніку.

На думку лейтенанта-полковника Богдана Кротевича, військовослужбовців слід було спрямувати в досвідчені бригади.

"1700 СЗЧ у "розірваній" бригаді з мобілізованих, укомплектованих новітньою західною технікою — чому ж так сталося? Можливо, це — ідіотизм створювати нові бригади й комплектувати їх такою технікою, маючи неукомплектовані наявні?" — написав він.

Це не ідіотизм, а політика.

"Перебуваючи під тиском і в спробі показати союзникам, які сумніваються, що в України все ще є резерв сил і можливості продовжувати бій, Зеленський і його топгенерали вдалися до показного жесту — сформували нові бригади. Вони зробили це, навіть попри те, що з військового погляду було б доцільніше поповнити наявні бригади новими військами та обладнанням", — зазначають журналісти.

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Видання зазначає, що вже після катастрофічних перших боїв керівництво зробило те, до чого закликали Tatarigami та Кротевич — відправили військовослужбовців, які вижили, у добре підготовлені бригади в район Покровська. Але це не поверне загиблих і втрачені минулого тижня танки 155 ОМБр.

Нагадаємо, що в Польщі таємно виготовляють зброю для ЗСУ та ремонтують пошкоджену техніку.

Також повідомлялося, що в кількох областях РФ атакувала Україну 72 ударними дронами.