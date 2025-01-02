Было громко в нескольких областях: РФ атаковала Украину 72 ударными дронами, детали

Большинство из дронов считаются локально потерянными, однако в нескольких ОВА сообщили о сбивании беспилотников.

Related video

В ночь на 2 января 2025 года Россия атаковала Украину 72-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ). Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

По информации ведомства, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Локально потерянными считаются 24 вражеских беспилотника-имитатора (без негативных последствий). По состоянию на написание материала Воздушными силами один БпЛА был в воздухе.

Результаты российской атаки на территории Украины

В небе над Сумской областью в четверг, 2 января, сбито 5 вражеских "Шахедов". Об этом сообщили в Сумской ОГА.

"С начала 2025 года подразделениями ПВО области уничтожено 10 российских беспилотников", — добавили в ведомстве.

В Черкасской области сбито пять вражеских "Шахедов". Об этом рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Ночь в области прошла с тревогами из-за вражеских БпЛА. Пять из них наши защитники успешно превратили в металлолом. Обращений в экстренные службы относительно травмированных или повреждения имущества не было", — добавил он.

В Кировоградской области сообщили, что в небе над областью были сбиты БпЛА, однако их количество не назвали. Там отметили, что обошлось без последствий.

Работала ПВО и в Днепропетровской области. По информации ОВА, там сбиты три БпЛА.

Было громко и в Херсонской области. Глава области Александр Проскудин рассказал, что над территорией области уничтожили 1 "Shahed-131/136".

На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два БпЛА типа "Shahed 131/136". Об этом отметил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Напомним, что в первый день января Россия нанесла удар по Киеву с использованием ударных беспилотников. Обломки пораженных целей зафиксированы в Печерском районе столицы — там произошло возгорание нежилого здания.

Впоследствии стало известно, что обломки беспилотного летательного аппарата приземлились на крышу одного из зданий Национального банка. Руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами.

Кроме того, во время атаки российский "шахед" почти попал в Офис президента. По мнению Марьяны Безуглой, это произошло из-за того, что бойцов мобильных групп ПВО перенаправляют в пехоту.

Также в результате российской атаки ударных беспилотников на Киев в Печерском районе погиб украинский нейробиолог Игорь Зима вместе со своей женой. Он преподавал в "Институте биологии и медицины" Киевского национального университета имени Шевченко и руководил научной группой, занимающейся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.