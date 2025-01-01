Утренний обстрел Киева: "Шахед" почти попал в Офис президента, — Безуглая (фото)

В результате российской атаки в первый день 2025 года погибли двое киевлян. Обломки беспилотника также попали в здание Нацбанка.

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Российский "шахед" почти попал в Офис президента во время утренней атаки на Киев 1 января 2025 года. Об этом пишет нардеп Марьяна Безуглая.

По мнению политического деятеля, это произошло из-за того, что бойцов мобильных групп ПВО перенаправляют в пехоту.

"Нет, не ракеты, "Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента Украины. Это следствие системных, запущенных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили (!) — уже не говоря о других городах. Доходит до абсурдных ситуаций по Украине, когда те же "Петриоты" ставят в противоположную сторону. До сих пор. Не перемещают. До сих пор", — отметила Безуглая.

"Интересно, как сегодня врал Президенту Сырский. Неужели еще действует? А если попадет прямо в кабинет? Станет ли это той "красной линией", после которой "совков" во главе с русским по ментальности генералом наконец-то выгонят вон?" — добавила она.

Что известно об атаке на Киев 1 января 2025 года

В Печерском районе столицы обломки беспилотного летательного аппарата попали на крышу одного из зданий Национального банка, о чем сообщила пресс-служба НБУ.

"Продолжаются работы по ликвидации утренней вражеской атаки в Печерском районе города. Произошло частичное разрушение в пределах 4-6 этажей шестиэтажного жилого дома и пожары в пределах 4 и 5 этажей. Пожары ликвидированы на общей площади 70 кв. м. В ходе тушения были спасены два человека, а во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших. Четыре человека получили травмы", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Киева.

Последствия обстрела Киева 1 января 2025 года

Напомним, как работают "шахеды" с термобарической боевой частью.

Также Фокус писал об обстрелах россиянами украинских регионов накануне Нового 2025 года.