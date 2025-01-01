Ранковий обстріл Києва: "Шахед" майже влучив в Офіс президента, — Безугла (фото)

Унаслідок російської атаки в перший день 2025 року загинуло двоє киян. Уламки безпілотника також потрапили в будівлю Нацбанку.

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Російський "шахед" майже влучив в Офіс президента під час ранкової атаки на Київ 1 січня 2025 року. Про це пише нардепка Марʼяна Безугла.

На думку політичної діячки, це сталося через те, що бійців мобільних груп ППО перенаправляють у піхоту.

"Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували (!) — вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж "Петріоти" ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі", — зазначила Безугла.

"Цікаво, як сьогодні брехав Президентові Сирський. Невже ще діє? А якщо потрапить прямо в кабінет? Чи стане це тією "червоною лінією", після якої "совків" на чолі з російським за ментальністю генералом нарешті виженуть геть?" — додала вона.

Що відомо про атаку на Київ 1 січня 2025

У Печерському районі столиці уламки безпілотного літального апарата потрапили на дах однієї з будівель Національного банку, про що повідомила пресслужба НБУ.

"Тривають роботи з ліквідації ранкової ворожої атаки у Печерському районі міста. Сталось часткове руйнування у межах 4-6 поверхів шестиповерхового житлового будинку та пожежі у межах 4 та 5 поверхів. Пожежі ліквідовано на загальній площі 70 кв. м. У ході гасіння було врятовано двох людей, а під час розбору завалів виявленно тіла двох загиблих. Четверо осіб отримали травми", — розповіли в пресслужбі ДСНС Києва.

Наслідки обстрілу Києва 1 січня 2025 року

Нагадаємо, як працюють "шахеди" з термобаричною бойовою частиною.

Також Фокус писав про обстріл росіянами українських регіонів напередодні Нового 2025 року.