Армія РФ кілька годин атакує Україну ракетами: де було гучно

Балістичних ударів зазнав Київ та Шостка. Є падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Ракетна атака триває.

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Російські окупанти в ніч проти 31 грудня та зранку атакують регіони України ракетами. Вночі та зранку повітряні цілі запускаються одразу з кількох напрямків. Зокрема, ЗС РФ використали балістичні ракети для атаки на українську столицю по Києву. Про це повідомляють Повітряні сили.

"Київ, Васильків — перебувайте в укриттях", — йдеться в повідомленні.

В КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Також в телеграм-каналі "Николаевский Ванек", який веде боєць Сил оборони, повідомляється про атаку на місто Шостка Сумської області.

"Балістика по Шостці, вже було кілька вибухів", — йдеться в повідомленні.

Ракетна атака по території України триває.

Нагадаємо, що 30 грудня в Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів українських дронів та ракет. Після цього у мережі з'явились повідомлення про роботу засобів протиповітряної оборони над Курськом. Крім того, опублікували відео з міста Льгов, де могла відбутись серія масштабних прильотів.