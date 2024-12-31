Армия РФ несколько часов атакует Украину ракетами: где было громко

Баллистическим ударам подвергся Киев и Шостка. Есть падение обломков в Дарницком районе Киева. Ракетная атака продолжается.

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Российские оккупанты в ночь на 31 декабря и утром атакуют регионы Украины ракетами. Ночью и утром воздушные цели запускаются сразу с нескольких направлений. В частности, ВС РФ использовали баллистические ракеты для атаки на украинскую столицу по Киеву. Об этом сообщают Воздушные силы.

"Киев, Васильков — находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало.

Также в телеграм-канале "Николаевский Ванек", который ведет боец Сил обороны, сообщается об атаке на город Шостка Сумской области.

"Баллистика по Шостке, уже было несколько взрывов", — говорится в сообщении.

Ракетная атака по территории Украины продолжается.

Напомним, что 30 декабря в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов украинских дронов и ракет. После этого в сети появились сообщения о работе средств противовоздушной обороны над Курском. Кроме того, опубликовали видео из города Льгов, где могла состояться серия масштабных прилетов.