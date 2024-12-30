"Кое-что прилетело": ВСУ ударили по скоплению ВС РФ в Курской области (видео)

На видео, снятых камерой видеонаблюдения в городе Льгов Курской области, видно около пяти ярких вспышек в точке прилета. Местный губернатор заверил, что ничего особенного не произошло.

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Вечером 30 декабря в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов украинских дронов и ракет. После этого в сети появились сообщения о работе средств противовоздушной обороны над Курском. Кроме того, опубликовали видео из города Льгов, где могла состояться серия масштабных прилетов. Губернатор Александр Хинштейн заверил, что ничего чрезвычайного не произошло. Между тем начальник Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Александр Коваленко в Telegram-канале подтвердил удар по объекту на российской территории.

Согласно данным Коваленко, состоялся удар по "скоплению российских военных" в городе Льгов. Чем именно ударили Силы обороны, чиновник не сообщил. Также не уточнил характер цели и размер потерь ВС РФ.

Удар по РФ — Коваленко о прилетах в Льгов 30 декабря Фото: Скриншот

В Генштабе ВСУ не комментировали события в городе Льгов Курской области. Также о произошедшем молчат в Минобороны РФ.

Удар по РФ — детали событий в Льгове 30 декабря

О ситуации в Курской области написал губернатор Александр Хинштейн. Российский чиновник в 19:19 написал, что действительно вечером 30 декабря произошел прилет во Льгове. Он заверил, что пока нет данных о пострадавших или масштабах разрушений. По его словам, на место прилетов отправились все необходимые службы.

Тем временем о первых взрывах в Курской области в местном паблике сообщили в 18:24: речь шла о взрывах в Льгове. Кроме того, опубликовали видео, на которых был слышен громкий взрыв над Курском (около 19:00 по Москве, свидетельствуют кадры). Тем временем в группе "Курская область" появилось сообщение о якобы сбитии четырех ракет над областным центром, а перед этим там предупреждали об угрозе атаки дронов и ракет. На видео из Льгова, которые отыскались в сети, можно насчитать около пяти прилетов.

В то же время в канале "Exilenova+" утверждают, что установили ориентировочную точку прилета. В заметке, которую опубликовали в 19:14, указано, что взрывалось в районе железнодорожной станции "Льгов-2". Местность расположена в 60 км от Украины и в 30 км от линии боев в Курской области. Впрочем, точных данных о точке удара пока нет.

Удар по РФ — расстояние от Льговского до Украины Фото: DeepState

Отметим, 20 декабря громкие взрывы прогремели в городе Рыльск Курской области. На кадрах с места прилета видно полностью разрушенное здание: российский канал Mush заверил, будто произошел прилет ракет MGM-140B ATACMS Block 1A, каждая из которых несет 17 кассетных суббоеприпасов.

Напоминаем, 30 декабря издание Forbes написало о сильном истощении 810-й бригады морпехов ВС РФ: сообщили, будут ли они воевать в Курской области.