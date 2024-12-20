В Рыльске Курской области прогремели взрывы, СМИ пишут об ударах ракетами ATACMS (видео)

Российский город подвергся массированному удару, несколько человек погибли, десятки пострадавших. Местные власти заявили об ударах ракетами ATACMS из Черниговской области.

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Российский город Рыльск в Курской области подвергся массированному удару, люди слышали взрывы, после которых начались пожары. Об этом сообщил ряд российских медиа.

Местные чиновники заявляли об ударах ракетами ATACMS из Черниговской области. Российское медиа Mash cообщило об атаке ВСУ по Рыльску ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A, предварительно, с кассетной боевой частью. Радиус поражения у каждой "кассеты" — 15 метров.

"По нашей информации, ракеты сбили силы ПВО, из одной боеголовки упали примерно 17 суббоеприпасов. После обстрела загорелись около десяти автомобилей", — рассказали пропагандисты.

Украинская сторона не комментировала данную информацию.

РосСМИ также пишут о минимум четырех погибших и 30 пострадавших в результате обстрела города. Повреждены более десятка автомобилей, здания районного дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, училища, пожарной службы и пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.

Глава Рыльского района Андрей Белоусов отметил, что по городу было 15 прилетов. Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.

Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ недавно поразили в Курской области российскую САУ 2С43 Мальва. О передаче первой партии таких установок "Ростех" сообщал еще в октябре 2023 года.

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что ВСУ "полностью выбьют" из Курской области, но не спрогнозировал, когда это случится.