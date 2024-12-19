ВСУ поразили редкую российскую САУ "Мальва" в Курской области (видео)

Российская САУ "Мальва" является копией французской системы CAESAR или украинской "Богданы", которые превосходят российский аналог по ряду тактико-технических характеристик.

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Подразделение "Flying Skull", входящее в Силы беспилотных систем ВСУ, поразило российскую САУ 2С43 Мальва в Курской области РФ. Видео с поражением цели обнародовал на своем Telegram-канале волонтер Сергей Стерненко.

По словам Стерненко, воины подразделения "Flying Skull" успели подбить "огромное количество техники врага".

Как сообщает господин Стерненко, среди пораженных целей были реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", автотранспорт, российская пехота и российская САУ "Мальва".

Ранее Фокус сообщал, что в июле 2024 года ВСУ впервые поразили новейшую САУ "Мальва" с помощью системы HIMARS. Российскую артиллерийскую установку посекло вольфрамовыми шариками, которыми заменяют кассетные боевые элементы. Машина стояла на спущенных колесах.

Российская САУ "Мальва" — что о ней известно

В июле 2023 года российский концерн "Ростех" сообщил о завершении испытаний САУ "Мальва". Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, система имеет полный привод, способна пройти без дозаправки почти 1000 км, имеет 152-мм пушку с дальностью стрельбы более 24,5 км и скорострельностью до 7 выстрелов в минуту.

В то же время эксперты заявили, что якобы новейшая российская самоходка отнюдь не новая, поскольку фактически она оснащена уже известной 152-мм гаубицей 2А64 с дальностью стрельбы до 24 км, которая устанавливается на САУ "Мста-С".

В октябре 2023 года "Ростех" сообщил, что передали в ВС РФ первую партию самоходных установок "Мальва". Разработчики утверждают, что самоходка якобы отличается высокой маневренностью для ведения контрбатарейной борьбы.

В июне 2024 года издание Defense Express сообщило, что РФ сможет производить не более 6-7 новых САУ в месяц, включая систему "Мальва". По словам эксперта Сергея Згурца, технические ограничения не позволят России производить новые САУ, так как основные сложности возникнут с изготовлением стволов для этих систем.