ЗСУ уразили рідкісну російську САУ "Мальва" в Курській області (відео)

Російська САУ "Мальва" є копією французької системи CAESAR або української "Богдани", які переважають російський аналог за низкою тактико-технічних характеристик.

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Підрозділ "Flying Skull", що належить до Сил безпілотних систем ЗСУ, вразив російську САУ 2С43 Мальва в Курській області РФ. Відео з ураженням цілі оприлюднив на своєму Telegram-каналі волонтер Сергій Стерненко.

За словами Стерненка, воїни підрозділу "Flying Skull" встигли підбити "величезну кількість техніки ворога".

Як повідомляє пан Стерненко, серед уражених цілей були реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град", автотранспорт, російська піхота та російська САУ "Мальва".

Раніше Фокус повідомляв, що в липні 2024 року ЗСУ вперше уразили новітню САУ "Мальва" за допомогою системи HIMARS. Російську артилерійську установку посікло вольфрамовими кульками, якими замінюють касетні бойові елементи. Машина стояла на спущених колесах.

Російська САУ "Мальва" — що про неї відомо

В липні 2023 року російський концерн "Ростех" повідомив про завершення випробувань САУ "Мальва". Відповідно до заявлених тактико-технічних характеристик, система має повний привід, здатна пройти без дозаправки майже 1 000 км, має 152-мм гармату з дальністю стрільби понад 24,5 км і скорострільністю до 7 пострілів за хвилину.

Водночас експерти заявили, що нібито новітня російська самохідка аж ніяк не нова, оскільки фактично вона оснащена вже відомою 152-мм гаубицею 2А64 з дальністю стрільби до 24 км, яка встановлюється на САУ "Мста-С".

В жовтні 2023 року "Ростех" повідомив, що передали до ЗС РФ першу партію самохідних установок "Мальва". Розробники стверджують, що самохідка нібито відрізняється високою маневреністю для ведення контрбатарейної боротьби.

У червні 2024 року видання Defense Express повідомило, що РФ зможе виробляти не більше 6-7 нових САУ на місяць, включно з системою "Мальва". За словами експерта Сергія Згурця, технічні обмеження не дозволять Росії виробляти нові САУ, бо основні складнощі виникнуть із виготовленням стволів для цих систем.