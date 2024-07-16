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Военный Фокус Российско-украинская война

Ударили из HIMARS: ВСУ впервые поразили новейшую российскую САУ "Мальва", — соцсети (фото)

Российская САУ "Мальва", поражение из HIMARS, сау мальва поразили
Фото: VANGUARD | Российская САУ "Мальва" после поражения из HIMARS

Артиллерийскую установку посекло вольфрамовыми шариками, которыми заменяют кассетные боевые элементы. Машина стояла на спущенных колесах.

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Украинские бойцы впервые поразили новейшую российскую 152-мм самоходную гаубицу 2С43 "Мальва", которая только в начале июня была зафиксирована на фронте. Об этом сообщает Telegram-канал russia no context, в котором публикуют кадры из российских соцсетей о российско-украинской войне.

В сообщении указано, что "Мальва" попала под удар ракеты M30A1 на Харьковском направлении (вероятно), выпущенной из РСЗО M142/270 HIMARS. В этих ракетах кассетные боевые элементы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов.

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Фото: VANGUARD
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Фото: VANGUARD
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Фото: VANGUARD
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Фото: VANGUARD

"Новая российская 152-мм САУ на колесном шасси 2С43 "Мальва" после неудачного поражения ракетой M30A1 с вольфрамовыми шариками из пусковой установки HIMARS", — отмечают на Telegram-канале.

Видно, что пульки пробили кое-где корпус, кое-где застряли в нем, а бронированные окна водительской кабины вообще не пробили. На фото видно, что гаубица стоит на спущенных колесах.

Российская САУ "Мальва", поражение из HIMARS, сау мальва поразили Fullscreen
Российская САУ "Мальва" после поражения из HIMARS
Фото: VANGUARD

Напомним, на поле боя впервые САУ "Мальва" калибром 152-мм зафиксировали с дрона в начале июня в Белгородской области. Она поступила в 9-ю артиллерийскую бригаду ВС РФ.

Это было первое появление артустановки на фронте с начала заявления РФ об их поставках. Первая партия "Мальв" поступила на вооружение в октябре 2023 года, а в июле были завершены испытания, которые длились три года.

Что такое САУ "Мальва"

Это разработка российского Центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Над ней начали работать с 2010-х годов в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок".

Российская САУ "Мальва" Fullscreen
Первый снимок САУ "Мальва" на фронте
Фото: Соцсети

В основе лежит пушка 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Ее характеристики позволяют вести огонь на дистанции до 24,7 км осколочно-фугасными снарядами и до 29 км активно-реактивными боеприпасами.

Российская "Мальва" по сути является аналогом французской САУ Caesar или же украинской "Богданы". Однако у них более длинная пушка, поэтому дальность стрельбы будет до 40 км. "Мальва" построена на колесном шасси БАЗ-6010-027.

Фокус писал о тактико-технических характеристиках САУ "Мальва", а также приводил сравнительный анализ ближайшего западного конкурента — французской САУ Caesar.