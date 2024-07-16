Ударили из HIMARS: ВСУ впервые поразили новейшую российскую САУ "Мальва", — соцсети (фото)

Артиллерийскую установку посекло вольфрамовыми шариками, которыми заменяют кассетные боевые элементы. Машина стояла на спущенных колесах.

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Украинские бойцы впервые поразили новейшую российскую 152-мм самоходную гаубицу 2С43 "Мальва", которая только в начале июня была зафиксирована на фронте. Об этом сообщает Telegram-канал russia no context, в котором публикуют кадры из российских соцсетей о российско-украинской войне.

В сообщении указано, что "Мальва" попала под удар ракеты M30A1 на Харьковском направлении (вероятно), выпущенной из РСЗО M142/270 HIMARS. В этих ракетах кассетные боевые элементы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов.

Фото: VANGUARD Фото: VANGUARD Фото: VANGUARD Фото: VANGUARD

"Новая российская 152-мм САУ на колесном шасси 2С43 "Мальва" после неудачного поражения ракетой M30A1 с вольфрамовыми шариками из пусковой установки HIMARS", — отмечают на Telegram-канале.

Видно, что пульки пробили кое-где корпус, кое-где застряли в нем, а бронированные окна водительской кабины вообще не пробили. На фото видно, что гаубица стоит на спущенных колесах.

Российская САУ "Мальва" после поражения из HIMARS Фото: VANGUARD

Напомним, на поле боя впервые САУ "Мальва" калибром 152-мм зафиксировали с дрона в начале июня в Белгородской области. Она поступила в 9-ю артиллерийскую бригаду ВС РФ.

Это было первое появление артустановки на фронте с начала заявления РФ об их поставках. Первая партия "Мальв" поступила на вооружение в октябре 2023 года, а в июле были завершены испытания, которые длились три года.

Что такое САУ "Мальва"

Это разработка российского Центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Над ней начали работать с 2010-х годов в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок".

Первый снимок САУ "Мальва" на фронте Фото: Соцсети

В основе лежит пушка 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Ее характеристики позволяют вести огонь на дистанции до 24,7 км осколочно-фугасными снарядами и до 29 км активно-реактивными боеприпасами.

Российская "Мальва" по сути является аналогом французской САУ Caesar или же украинской "Богданы". Однако у них более длинная пушка, поэтому дальность стрельбы будет до 40 км. "Мальва" построена на колесном шасси БАЗ-6010-027.

Фокус писал о тактико-технических характеристиках САУ "Мальва", а также приводил сравнительный анализ ближайшего западного конкурента — французской САУ Caesar.