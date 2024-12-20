У Рильську Курської області прогриміли вибухи, ЗМІ пишуть про удари ракетами ATACMS (відео)

Російське місто зазнало масованого удару, кілька людей загинули, десятки постраждалих. Місцева влада заявила про удари ракетами ATACMS із Чернігівської області.

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Російське місто Рильськ у Курській області зазнало масованого удару, люди чули вибухи, після яких почалися пожежі. Про це повідомила низка російських медіа.

Місцеві чиновники заявляли про удари ракетами ATACMS з Чернігівської області. Російське медіа Mash повідомило про атаку ЗСУ по Рильську ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A, попередньо, з касетною бойовою частиною. Радіус ураження у кожної "касети" — 15 метрів.

"За нашою інформацією, ракети збили сили ППО, з однієї боєголовки впали приблизно 17 суббоєприпасів. Після обстрілу загорілися приблизно десять автомобілів", — розповіли пропагандисти.

Українська сторона не коментувала цієї інформації.

РосЗМІ також пишуть про щонайменше чотирьох загиблих і 30 постраждалих унаслідок обстрілу міста. Пошкоджено понад десяток автомобілів, будівлі районного будинку культури, фізкультурно-оздоровчого комплексу, педагогічного коледжу, школи, училища, пожежної служби та пункту видачі замовлень одного з маркетплейсів.

Голова Рильського району Андрій Бєлоусов зазначив, що по місту було 15 прильотів. Рильськ розташований за 30 кілометрів від АЕС у Курчатові.

Рильськ розташований за 30 кілометрів від АЕС у Курчатові

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ нещодавно вразили в Курській області російську САУ 2С43 Мальва. Про передавання першої партії таких установок "Ростех" повідомляв ще в жовтні 2023 року.

Президент Росії Володимир Путін під час "Прямої лінії" заявив, що ЗСУ "повністю виб'ють" з Курської області, але не спрогнозував, коли це станеться.