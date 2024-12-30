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"Дещо прилетіло": ЗСУ вдарили по скупченню ЗС РФ в Курській області (відео)

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Фото: Скриншот | В Курській області стались прильоти в районі міста Льгов

На відео, знятих камерою відеоспостереження у місті Льгов Курської області, видно близько п'яти яскравих спалахів у точці прильоту. Місцевий губернатор запевнив, що нічого особливого не сталося.

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Увечері 30 грудня в Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів українських дронів та ракет. Після цього у мережі з'явились повідомлення про роботу засобів протиповітряної оборони над Курськом. Крім того, опублікували відео з міста Льгов, де могла відбутись серія масштабних прильотів. Губернатор Олександр Хінштейн запевнив, що нічого надзвичайного не сталось. Тим часом начальник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Олександр Коваленко у Telegram-каналі підтвердив удар по об'єкту на російській території.

Згідно з даними Коваленка, відбувся удар по "скупченню російських військових" у місті Льгов. Чим саме вдарили Сили оборони, посадовець не повідомив. Також не уточнив характер цілі та розмір втрат ЗС РФ.

Удар по РФ, Льгов, Курська область, вибухи, 30 грудня, Коваленко Fullscreen
Удар по РФ - Коваленко про прильоти в Льгов 30 грудня
Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ не коментували події в місті Льгов Курської області. Також про подію мовчать в Міноборони РФ.

Удар по РФ — деталі подій у Льгові 30 грудня

Про ситуацію в Курській області написав губернатор Олександр Хінштейн. Російський чиновник о 19:19 написав, що дійсно увечері 30 грудня стався приліт у Льгові. Він запевнив, що поки що немає даних про постраждалих чи масштаби руйнувань. З його слів, на місце прильотів вирушили усі необхідні служби.

Тим часом про перші вибуху в Курській області вперше у місцевому пабліку повідомили о 18:24: ішлося про вибухи в Льгова. Крім того, опублікували відео, на яких було чутно гучний вибух над Курськом (близько 19:00 за Москвою, свідчать кадри). Тим часом у групі "Курская область" з'явився допис про начебто збиття чотирьох ракет над обласним центром, а перед цим там попереджали про загрозу атаки дронів та ракет. На відео з Льгову, які відшукались в мережі, можна нарахувати близько п'яти прильотів.

Водночас у каналі "Exilenova+" стверджують, що встановили орієнтовну точку прильоту. У дописі, який опублікували о 19:14, зазначено, що вибухало в районі залізничної станції "Льгов-2". Місцевість розташована за 60 км від України та за 30 км від лінії боїв в Курській області. Втім, точних даних про точку удару поки що немає.

Удар по РФ, Льгов, Курська область, карта Fullscreen
Удар по РФ - відстань від Льгового до України
Фото: DeepState

Зазначимо, 20 грудня гучні вибухи пролунали в місті Рильськ Курської області. На кадрах із місця прильоту видно повністю зруйновану будівлю: російський канал Mush запевнив, начебто стався приліт ракет MGM-140B ATACMS Block 1A, кожна з яких несе 17 касетних суббоєприпасів.

Нагадуємо, 30 грудня видання Forbes написало про сильне виснаження 810-ї бригади морпіхів ЗС РФ: повідомили, чи будуть вони воювати в Курській області.