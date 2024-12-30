"Дещо прилетіло": ЗСУ вдарили по скупченню ЗС РФ в Курській області (відео)

На відео, знятих камерою відеоспостереження у місті Льгов Курської області, видно близько п'яти яскравих спалахів у точці прильоту. Місцевий губернатор запевнив, що нічого особливого не сталося.

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Увечері 30 грудня в Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів українських дронів та ракет. Після цього у мережі з'явились повідомлення про роботу засобів протиповітряної оборони над Курськом. Крім того, опублікували відео з міста Льгов, де могла відбутись серія масштабних прильотів. Губернатор Олександр Хінштейн запевнив, що нічого надзвичайного не сталось. Тим часом начальник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Олександр Коваленко у Telegram-каналі підтвердив удар по об'єкту на російській території.

Згідно з даними Коваленка, відбувся удар по "скупченню російських військових" у місті Льгов. Чим саме вдарили Сили оборони, посадовець не повідомив. Також не уточнив характер цілі та розмір втрат ЗС РФ.

Удар по РФ - Коваленко про прильоти в Льгов 30 грудня Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ не коментували події в місті Льгов Курської області. Також про подію мовчать в Міноборони РФ.

Удар по РФ — деталі подій у Льгові 30 грудня

Про ситуацію в Курській області написав губернатор Олександр Хінштейн. Російський чиновник о 19:19 написав, що дійсно увечері 30 грудня стався приліт у Льгові. Він запевнив, що поки що немає даних про постраждалих чи масштаби руйнувань. З його слів, на місце прильотів вирушили усі необхідні служби.

Тим часом про перші вибуху в Курській області вперше у місцевому пабліку повідомили о 18:24: ішлося про вибухи в Льгова. Крім того, опублікували відео, на яких було чутно гучний вибух над Курськом (близько 19:00 за Москвою, свідчать кадри). Тим часом у групі "Курская область" з'явився допис про начебто збиття чотирьох ракет над обласним центром, а перед цим там попереджали про загрозу атаки дронів та ракет. На відео з Льгову, які відшукались в мережі, можна нарахувати близько п'яти прильотів.

Водночас у каналі "Exilenova+" стверджують, що встановили орієнтовну точку прильоту. У дописі, який опублікували о 19:14, зазначено, що вибухало в районі залізничної станції "Льгов-2". Місцевість розташована за 60 км від України та за 30 км від лінії боїв в Курській області. Втім, точних даних про точку удару поки що немає.

Удар по РФ - відстань від Льгового до України Фото: DeepState

Зазначимо, 20 грудня гучні вибухи пролунали в місті Рильськ Курської області. На кадрах із місця прильоту видно повністю зруйновану будівлю: російський канал Mush запевнив, начебто стався приліт ракет MGM-140B ATACMS Block 1A, кожна з яких несе 17 касетних суббоєприпасів.

Нагадуємо, 30 грудня видання Forbes написало про сильне виснаження 810-ї бригади морпіхів ЗС РФ: повідомили, чи будуть вони воювати в Курській області.