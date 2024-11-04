Поджигают, а не разрывают: как работают дешевые дроны, которыми РФ начала бить по Украине

"Шахеды" теперь имеют термобарическую боевую часть, тогда как раньше они несли преимущественно фугасные бомбы, рассказали в институте судебных экспертиз. Новый боеприпас будет разрушать цели высоким давлением и температурой.

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После ударов обновленных дронов РФ будет больше возгораний, чем разрушений, свидетельствуют результаты исследования обломков "Шахедов". Благодаря новому типу боеприпасов враг сумел удешевить производство и теперь может запускать по Украине до 2 тыс. БПЛА в течение месяца. Об особенностях новых "Шахедов" и о последствиях этого обновления рассказали на портале "ТСН".

Эксперты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз заявили журналистам, что изучили обломки дронов-камикадзе, которые в последнее время применяет РФ для ударов по украинцам. Исследования показали, что они оснащены термобарическим боеприпасом и это обновление позволяет наносить новые виды поражения. По словам экспертов, термобарические боеприпасы действуют на цель благодаря высокой температуре, давлению, воздействию химических веществ. По их мнению, пока применение этих обновленных дронов не слишком массовое.

"Если у других "Шахедов" обломочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов", — пояснили специалисты института судебных экспертиз.

Кроме того, эксперты ответили на вопрос, являются ли новые термобарические беспилотники РФ более опасными, чем фугасные. Они заявили, что это не так и "уровень мощности именно этих дронов, как минимум, не превышает опасность предыдущих".

Термобарические дроны РФ — детали о новых "Шахедах"

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев растолковал "ТСН", какой принцип действия у обновленных дронов, чем они опасны и как отличаются от предыдущих моделей. Эксперт выделил следующие тезисы:

термобарический боеприпас, взрываясь, воздействует на цель благодаря высокой температуре, то есть поджигает. Предыдущий тип боеприпаса, который россияне обычно подвешивали на дрон — это "фугас", который наносит основной урон благодаря осколкам: они разлетаются во все стороны с большой силой;

новый тип дрона-камикадзе, освоенный российскими предприятиями военно-промышленного комплекса, дешевле предыдущих аналогов. Из-за этого новых устройств выпускают больше: об этом свидетельствует "рекорд" с 2 тыс. беспилотников, которыми РФ атаковала Украину. Большее количество БПЛА — большее истощение сил ПВО, добавил собеседник журналистов.

"Целью таких "Шахедов" может быть любой объект. Все, куда прилетит — оккупантам будет за счастье", — подчеркнул Селезнев.

Отметим, 3 ноября специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал об особенностях системы наведения обновленных российских дронов. Специалист пояснил, что с недавних пор "Шахеды" не летят "клином" прямо на цель. Россияне начали программировать каждый БПЛА отдельно, и перед заходом на цель он наматывает круги. Кроме того, в программе полета указано, что устройство должно постоянно менять высоту: то оно летит на 40 м, то на 5 км. Такое программирование маршрута усложняет работу Сил обороны, которые за ними охотятся, подытожил "Флеш".

Тем временем Фокус писал о первых заявлениях экспертов относительно термобарических боеприпасов на "шахедах". Сотрудники института судебной экспертизы рассказали о результатах изучения обломков дронов, которыми РФ била 26-29 октября. По обломкам они установили, что беспилотники несут баки с зажигательной смесью, которая горит при высокой температуре — до 2 400 градусов

Напоминаем, 3 ноября Воздушные силы сообщили об атаке 96 российских дронов, среди которых были "Шахеды" и БПЛА неизвестного типа. Согласно данным сил обороны, обломки устройств вызвали несколько пожаров в Киеве и Киевской области. В результате воздушной атаки 4 ноября также произошел ряд возгораний, рассказали в КГВА.