Выбирают цели и программируются индивидуально: эксперт раскрыл детали новых "Шахедов" (видео)

По словам специалиста по военным технологиям Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", дроны делают круги и выбирают новые цели, если первоначальная оказалась под прикрытием РЭБ.

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Прежде российские "Шахеды" запускали в украинском воздушном пространстве "журавлиным клином по 10 штук" и, как правило, все сбивали. Сейчас же каждый отдельный российский дрон программируют индивидуально. Об этом украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал в комментарии NV.

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При этом меняется высота, направления, курсы. Иногда беспилотники делают круги, сами выбирают цели, если первоначальная цель находится под прикрытием РЭБ.

"Российские ударные дроны наматывают круги по ночам и мы слышим по 30−40 раз, когда они то пролетают, то улетают, то удаляются, то выше, то ниже. Вот это та тактика, которую используют люди, программирующие "Шахеды", а мы знаем, что они не управляются, а программируются заранее", — объяснил Бескрестнов.

Специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов — о новых российских "Шахедах"

По его словам, "Шахеды" часто летят по сложным маршрутам и делают большое количество поворотов.

Они могут появляться в Сумской области на критически низкой высоте в 40 метров, чтобы ПВО их не заметила. Спустя несколько дней они уже могут лететь на высоте пяти километров, где они будет недосягаемы для мобильных групп с земли, потому что это очень высоко.

"Они постоянно вырабатывают комплекс мер, против которых мы работаем", — объяснил эксперт.

Напомним, что российский "Шахед" повредил здание Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко.

Также сообщалось, что нардеп согласился с масштабами мобилизации, о которых говорил Залужный.