Обирають цілі та програмуються індивідуально: експерт розкрив деталі нових "Шахедів" (відео)

За словами фахівця з військових технологій Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", дрони роблять кола та обирають нові цілі, якщо початкова опинилася під прикриттям РЕБ.

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Раніше російські "Шахеди" запускали в українському повітряному просторі "журавлиним клином по 10 штук" і, як правило, всі збивали. Зараз же кожен окремий російський дрон програмують індивідуально. Про це український фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів у коментарі NV.

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При цьому змінюється висота, напрямки, курси. Іноді безпілотники роблять кола, самі обирають цілі, якщо початкова ціль перебуває під прикриттям РЕБ.

"Російські ударні дрони намотують кола ночами та ми чуємо по 30-40 разів, коли вони то пролітають, то відлітають, то віддаляються, то вище, то нижче. Ось це та тактика, яку використовують люди, що програмують "Шахеди", а ми знаємо, що вони не управляються, а програмуються заздалегідь", — пояснив Бескрестнов.

Фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов — про нові російські "Шахеди"

За його словами, "Шахеди" часто летять складними маршрутами та роблять велику кількість поворотів.

Вони можуть з'являтися в Сумській області на критично низькій висоті в 40 метрів, щоб ППО їх не помітила. Через кілька днів вони вже можуть летіти на висоті п'яти кілометрів, де вони будуть недосяжними для мобільних груп із землі, тому що це дуже високо.

"Вони постійно виробляють комплекс заходів, проти яких ми працюємо", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що російський "Шахед" пошкодив будівлю Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка.

Також повідомлялося, що нардеп погодився з масштабами мобілізації, про які говорив Залужний.