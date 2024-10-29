Термобарические заряды и новейший блок "Комета": эксперты рассказали об обстрелах 26-29 октября

Украина в течение четырех дней отразила атаку 319 дронов-камикадзе РФ, среди обломков которых обнаружили остатки термобарических зарядов. Когда такие дроны взрывались, то в воздух распылялась смесь, которая горит при температуре 2 600 градусов.

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Российские войска установили блок противодействия РЭБ "Комета" на дроны-камикадзе "Шахед", которыми обстреливали Украину 26-29 октября. Кроме того, враг применил термобарические заряды, а БПЛА были оборудованы системами управления двигателем, произведенными в Китае. Об обстрелах РФ и эффективности российского оружия сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) рассказали на портале UNN.

Эксперты взрывотехнической лаборатории КНИИСЭ исследовали обломки дронов-камикадзе "Шахед", которыми россияне обстреливали украинцев 26-29 октября. По части обломков уже есть определенные выводы, а другие все еще изучаются. Удалось выяснить, что дроны несли термобарическую боевую часть. Среди обломков также увидели остатки китайских плат для управления двигателем. Кроме того, обнаружили остатки новейшей системы противодействия РБК "Комета" — это единственный элемент, который имеет российское происхождение, отметили исследователи.

Системы "Комета" все шире применяются в оружии, которое изготавливают в РФ, сообщили собеседники журналистов. В частности, ее обнаруживают в ракетах Х-69, "Искандер-М", в планирующих фугасных авиабомбах, в беспилотниках-шпионах "Орлан". Чтобы изготовить "Комету", конструкторы РФ имеют достаточное количество блоков западного производства, подытожили в КНИИСЭ.

"Выводы по результатам анализа предыдущих подобных составляющих свидетельствуют, что производство этого российского компонента невозможно без использования иностранной микроэлектроники", — пояснили в КНИИСЭ.

Эксперты отметили, что не могут подтвердить эффективность модернизированных "Шахедов". Они напомнили, что россияне их используют для ударов по инфраструктуре и для террора украинцев: для таких случаев "точность их выполнения не является критически важной для врага".

Обстрелы РФ — детали ударов 26-29 октября

Отметим, ранее Фокус писал об особенностях термобарической боевой части, которую россияне начали устанавливать на "Шахеды" с осени-зимы 2023 года. При взрыве заряда, который может иметь вес 30-90 кг, в воздухе распыляется термобарическая смесь. Смесь при контакте с воздухом сгорает при температуре 2400-2600 градусов. Подобное оружие применяется для ударов по замкнутым помещениям, пояснили эксперты.

Согласно данным Воздушных сил, ВС РФ в течение четырех суток, с 26 по 29 октября, каждую ночь обстреливала Украину. Суммарно летело 319 дронов различных типов — "Шахедов" и неустановленных моделей. 26 октября враг запустил 91 БПЛА (44 сбили, 44 — локально потеряно), 27 октября — 80 БПЛА (41 сбили, 32 потеряли), 28 октября — 100 БПЛА (66 сбили, 24 потеряли), 29 октября — 48 БПЛА (26 сбили, 20 потеряли).

Напоминаем, в ночь на 29 октября под ударом российских "Шахедов" оказался Киев: военная администрация сообщила о повреждении нескольких домов и пострадавших. Кроме того, россияне попали по Харькову, от удара ФАБ погибли люди.