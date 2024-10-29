Термобаричні заряди та новітній блок "Комета": експерти розповіли про обстріли 26-29 жовтня

Україна протягом чотирьох днів відбила атаку 319 дронів-камікадзе РФ, серед уламків яких виявили рештки термобаричних зарядів. Коли такі дрони вибухали, то у повітрі розпилювалася суміш, яка горить за температури 2 600 градусів.

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Російські війська встановили блок протидії РЕБ "Комета" на дрони-камікадзе "Шахед", якими обстрілювали Україну 26-29 жовтня. Крім того, ворог застосував термобаричні заряди, а БПЛА були обладнані системами керування двигуном, виробленими в Китаї. Про обстріли РФ та ефективність російської зброї співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) розповіли на порталі UNN.

Експерти вибухотехнічної лабораторії КНДІСЕ дослідили уламки дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни обстрілювали українців 26-29 жовтня. Щодо частини уламків вже є певні висновки, а інші все ще вивчають. Вдалося з'ясувати, що дрони несли термобаричну бойову частину. Серед уламків також побачили залишки китайських плат для керування двигуном. Крім того, виявили рештки новітньої системи протидії РБК "Комета" — це єдиний елемент, який має російське походження, зауважили дослідники.

Системи "Комета" все ширше застосовуються у зброї, яку виготовляють у РФ, повідомили співрозмовники журналістів. Зокрема її виявляють в ракетах Х-69, "Искандер-М", в планувальних фугасних авіабомбах, в безпілотниках-шпигунах "Орлан". Щоб виготовити "Комету", конструктори РФ мають достатню кількість блоків західного виробництва, підсумували в КНДІСЕ.

"Висновки за результатами аналізу попередніх схожих складників свідчать, що виробництво цього російського компонента неможливе без використання іноземної мікроелектроніки", — пояснили в КНДІСЕ.

Експерти зауважили, що не можуть підтвердити ефективність модернізованих "Шахедів". Вони нагадали, що росіяни їх використовують для ударів по інфраструктурі та для терору українців: для таких випадків "точність їхнього виконання не є критично важливою для ворога".

Обстріли РФ — деталі ударів 26-29 жовтня

Зазначимо, раніше Фокус писав про особливості термобаричної бойової частини, яку росіяни почали встановлювати на "Шахеди" з осені-зими 2023 року. Під час вибуху заряду, який може мати вагу 30-90 кг, у повітрі розпилюється термобарична суміш. Суміш під час контакту з повітрям згорає за температури 2400-2600 градусів. Така зброя застосовується для ударів по замкнених приміщеннях, пояснили експерти.

Згідно з даними Повітряних сил, ЗС РФ протягом чотирьох діб, з 26 по 29 жовтня, щоночі обстрілювала Україну. Сумарно летіли 319 дронів різних типів — "Шахедів" і невстановлених моделей. 26 жовтня ворог запустив 91 БПЛА (44 збили, 44 — локаційно втрачено), 27 жовтня — 80 БПЛА (41 збили, 32 втратили), 28 жовтня — 100 БПЛА (66 збили, 24 втратили), 29 жовтня — 48 БПЛА (26 збили, 20 втратили).

Нагадуємо, в ніч на 29 жовтня під ударом російських "Шахедів" опинився Київ: війська адміністрація повідомила про пошкодження кількох будинків і постраждалих. Крім того, росіяни поцілили по Харкову, від удару ФАБ загинули люди.