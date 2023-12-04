Shahed з термобаричними БЧ: експерти пояснили, в чому загроза для України від нових БПЛА (фото)

Фахівці порівнюють зазначений термобаричний снаряд із зарядом важкої вогнеметної системи залпового вогню "Солнцепек". Подібна бойова частина вагою 40 кілограмів може наносити ураження вже на сотнях квадратних чи кубічних метрів.

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Російська армія почала оснащувати літако-снаряди типу Shahed-136 новою бойовою частиною — термобаричною. Про це пише інформаційно-консалтингове агентство Defense Express.

Як зазначають експерти агентства, це абсолютно новий рівень загрози, бо такий снаряд вагою 40 кілограмів може наносити ураження вже на сотнях квадратних чи кубічних метрів.

"Термобарична бойова частина, яку ще неправильно називають "вакуумною бомбою", передусім призначена для ураження закритих приміщень, і це абсолютно новий рівень загрози", — уточнює видання.

Фото заряду надав фахівець у галузі зв'язку, РЕР та РЕБ Сергій Бескрестнов, відомий як Сергій "Флеш" Фото: Telegram

Як діє термобаричний снаряд такого типу

Це питання, як підкреслює видання, залежить від виду термобаричної частини для "шахеда" — однотактова чи двотактова, а також компонентів. Вага її бойової частини офіційно не оприлюднювалась, а неофіційні дані дають розкидання у межах від 30 до 90 кілограмів, хоча існують декілька версій самих реактивних снарядів з масою від 173 до 217 кілограмів.

"Під час детонації термобаричного боєприпасу однотактової дії під час його вибуху утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Ця суміш взаємодіє з повітрям та сама з собою й утворюється "хмара" з температурою 2400-2600 °C, яка "живе" близько однієї секунди", — пояснюють експерти.

На відміну від ударної хвилі фугасного боєприпаса, така "хмара" "розтікається" і заповнює весь об'єм. Простіше кажучи, від цієї хвилі неможливо сховатися за рогом.

"Окрім надвисокої температури, під час вибуху утворюється потужна ударна хвиля, яка уражає легені, органи слуху тощо… Термобаричний боєприпас ефективний у замкнених приміщеннях, включно з житловими будинками, через надлишковий тиск у фронті ударної хвилі", — додає Defense Express.

Якщо йдеться про старіший двотактовий тип снаряду, то спершу він розпилює рідину, що утворює газоповітряну суміш, а вже потім йде підрив цієї "хмари".

"Такий старий тип менш ефективний на відкритій місцевості та сильніше залежить від погодних умов", — уточнюють експерти.

Загалом для розуміння небезпеки термобаричного снаряду, який знайшли у карбованих "шахедах", його порівнюють, наприклад, із 3-кілограмовим зарядом реактивного вогнемета "Шмель", що у 10 разів менший та уражає об'єм у 80 кубічних метрів у замкненому просторі або 50 квадратів на відкритій місцевості. А ще фахівці порівнюють такий термобаричний снаряд із зарядом ТОС-1А "Солнцепек".

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"Аналог заряду "Солнцепека": ЗС РФ почали використовувати в "шахедах" нову бойову частину (фото)

Нагадаємо, що під час нещодавньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Також ЗС РФ почали фарбувати свої БПЛА в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби.