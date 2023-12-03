"Аналог заряду "Солнцепека": ЗС РФ почали використовувати в "шахедах" нову бойову частину (фото)

У чорних ударних дронах росіяни використали термобаричний снаряд. Він може уразити велику територію підстанції чи складів.

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Росіяни почали використовувати в шахедах окрім чорного кольору ще й нову бойову частину. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Про зв'язок від Сергія Флеш".

"Зазвичай ми досліджуємо всі падаючі та збиті "шахеди". І те, що знаходимо нас не радує. Новий вид БК. Майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками. Щоб ви розуміли, цей заряд може вразити велику територію підстанції чи складів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказаний термобаричний снаряд аналог заряду "Солнцепека".

Нагадаємо, що під час нещодавньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "Шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Також ЗС РФ почали фарбувати свої БпЛА в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби.

Раніше повідомлялося, що у Брянську зграя дронів атакувала склад з "шахедами". Місцеві жителі повідомляють про дуже потужний "гуркіт" в районі телецентру.