"Аналог заряда "Солнцепека": ВС РФ начали использовать в "шахедах" новую боевую часть (фото)

В черных ударных дронах россияне использовали термобарический снаряд. Он может поразить большую территорию подстанции или складов.

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Россияне начали использовать в шахедах кроме черного цвета еще и новую боевую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале "О связи от Сергея Флеш".

"Обычно мы исследуем все падающие и сбитые "шахеды". И то, что находим нас не радует. Новый вид БК. Почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями. Чтобы вы понимали, этот заряд может поразить большую территорию подстанции или складов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный термобарический снаряд аналог заряда "Солнцепека".

Напомним, что во время недавней массированной атаки по Киеву россияне использовали "Шахеды" черного цвета и покрытые карбоном. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала. Также ВС РФ начали красить свои БпЛА в черный цвет еще и для того, чтобы сделать их менее заметными визуально в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в Брянске стая дронов атаковала склад с "шахедами". Местные жители сообщают об очень мощном "грохоте" в районе телецентра.