В Брянске стая дронов атаковала склад с "шахедами", — соцсети (видео)

Местные жители сообщают об очень мощном "грохоте" в районе телецентра. Местные власти атаку на склад с "Шахед" не комментировали.

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В России в Брянске 29 ноября вечером прогремели взрывы. Произошел прилет по складу "Шахедов". Об этом пишет российский телеграм-канал "Брянский вестник".

Отмечается, что взрывы слышали в 18:12, они раздавались неподалеку от телецентра.

"ВСУ атаковали склад беспилотников в Брянске. Около 18:12 произошел прилет по складу беспилотников "Шахед". Жители города услышали взрывы в районе телецентра. Предварительно, склад атаковали украинские беспилотники. Детали о разрушениях и пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.

В то же время местные жители пишут, что в указанное время слышали "грохот" в районе телевышки в Брянске.

"Сегодня вечером в 18:12 послышался очень мощный грохот. Очевидцы рассказали, что задрожали окна в частном секторе. На данный момент информации о происхождении "хлопка" нет", — написали в сети.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз информацию о попадании по складу с "шахедами" не комментировал.

Напомним, что бойцы ВСУ разрушили "гнездо" операторов дронов ВС РФ в 5-этажке на Херсонщине. Враг активно использовал многоэтажку для вылетов беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента заявили, что в подразделениях ВСУ не хватает людей, а средний возраст бойцов в некоторых бригадах составляет 54 года.